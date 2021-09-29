Боротьба за повернення Криму і Донбасу: Кулеба оголосив про жорсткі перемовини Зеленського з Путіним

Зеленський жорстко захищатиме національні інтереси України на перемовинах з Путіним - Кулеба / УНІАН, Reuters

Київ продовжує роботу над організацією можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна. Метою української держави є припинення загибелі військових і людей, а також повернення окупованих Криму і Донбасу. На російського лідера очікує складна розмова, оскільки український гарант планує діалог з позиції сили. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У коментарі РБК-Україна він сказав, що Київ ставить перед собою завдання встановлення справедливого миру на Донбасі, припинення загибелі людей і повернення окупованих ОРДЛО і Криму.

За його словами, якщо зустріч Зеленського і Путіна все ж таки відбудеться, для глави Кремля це буде складна розмова, тому що український гарант має намір вести жорсткі перемовини з метою захисту національних інтересів України.

"Якщо така розмова тет-а-тет відбудеться, я переконаний, що президент Зеленський буде вести її з наступальних позицій. Для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші "червоні лінії" і жорстко захищатиме національні інтереси України", - стверджує Кулеба.

Дипломат також зазначив, що Зеленський не очікує на "добру волю" Путіна, а має намір нав'язати перемовний порядок денний, який вигідний Києву.

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При цьому Україна продовжує роботу на дипломатичному фронті з метою повернення українських територій на своїх умовах.

"Україна веде активну дипломатичну боротьбу за повернення Донбасу і Криму на українських умовах. Ми активно працюємо з партнерами над організацією нормандського саміту і в цілому створенням умов, які змусять Кремль піти на серйозні перемовини щодо припинення агресії", - додав Кулеба.читайте такожСаміт з Меркель в обмін на "поступки" щодо Донбасу: у Путіна вибухнули вимогою до України

Також він уточнив, що зустріч Зеленського з канцлеркою ФРН Меркель у Києві, яка відбулася 22 серпня, позитивно позначилася на планах Києва щодо перемовин у рамках нормандського формату.

"Саме після них ми почали новий етап активної дипломатичної роботи з підготовки нормандського саміту і хочемо провести його ще за участю Ангели Меркель", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський у травні зробив заяву про те, що Київ вже проводить перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що Кремль не веде з Банковою конкретного діалогу з приводу зустрічі Путіна і Зеленського.

У Офісі президента спростували слова Пєскова щодо зустрічі Зеленського і Путіна, підкресливши, що подібну риторику можна трактувати як "банальний психологічний прийом" з боку Москви.

Путін звинувачував Зеленського в, мовляв,"здачі України під зовнішнє управління Заходу". Він сказав, що через це він не бачить сенсу вести перемовини з Зеленським.

Зеленський казав, що він готовий до зустрічі з Путіним. Однак перемовини відбудуться у тому випадку, якщо Росія налаштована на конструктивний діалог з Україною і має намір докласти зусиль до вирішення конфлікту двох держав.

23 вересня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що зустріч президента РФ Володимир Путін і глави української Держави Володимира Зеленського, "безумовно" відбудеться. Захід будет тоді, коли з'явиться перемовний порядок денний лідерів двох країн.