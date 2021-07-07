Будапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2

Україні потрібні гарантії збереження транзиту газу до Європи після 2024 року - Вітренко / УНІАН

Збереження транзиту газу через територію України та надання відповідних гарантій з боку Євросоюзу є оптимальною умовою для запуску газопроводу Північний потік-2. Київ не хоче, щоб повторилася історія з Будапештським меморандумом, яка пов'язана з відмовою сторін-гарантів від своїх зобов'язань. Європейські компанії можуть забронювати українські потужності і отримувати газ на кордоні України з РФ. Вимога Києва пов'язана з тим, що Газпром часто не дотримується своїх зобов'язань. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

Під час свого виступу на форумі Україна 30 в середу, 7 липня, він сказав про те, що Києву повинна бути надана чітка гарантія збереження транзиту газу і після 2024 року, коли закінчиться контракт з російським Газпромом.

"Для нас важливо фізично зберегти транзит, щоб він йшов через Україну... Ми не хочемо ще один Будапештський меморандум. Ми сподіваємося, що європейські компанії забронюють відповідні потужності і отримуватимуть газ фізично на кордоні України з Росією. Це буде гарантією того, що газ буде йти через Україну і після 2024 року, коли закінчується поточний контракт з "Газпромом", - зазначив Вітренко.читайте такожГазпром влаштував шантаж Заходу: запуск Північного потоку-2 в обмін на транзит газу через Україну

Як стверджує глава Нафтогазу, подібна вимога української держави пов'язана з тим, що робота з Газпромом передбачає суттєву кількість ризиків, тому що Москва нерідко не дотримується своїх зобов'язань за підписаними документами.

Також Юрій Вітренко підкреслив, що російський енергетичний проект Північний потік-2 – це питання зі сфери політики і безпеки, а не економіки.

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Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією США заявляв, що Вашингтон і Брюссель повинні зупинити реалізацію Північного потоку-2. Російський енергетичний проект, за його словами, є загрозою національній безпеці української держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що після добудови першої нитки газопроводу СП-2, Росія може піти на провокації щодо об'єктів критичної інфраструктури України, включаючи ділянку ГТС.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков припусква ситуацію, за якої у росіян виникнуть нові проблеми з введенням до експлуатації Північного потоку-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми Росії В'ячеслав Ніконов припустив, що США спробують зупинити СП-2 у тому випадку, якщо у Німеччині прийде до влади Партія зелених – політична сила, яка виступає проти реалізації російського трубопроводу.