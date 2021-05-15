Бутусов оголосив про план втечі Медведчука і попередив щодо погрози Путіна

Росія може евакуювати Медведчука, як Януковича у 2014 році - Бутусов / УНІАН

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що РФ може організувати втечу Віктора Медведчука з України і пропонує змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на утримання під вартою. Крім того, як стверджує він, заяви президента РФ Володимира Путіна про перетворення української держави в "анти-Росію" – це загроза через кримінальну справу, де підозрюваними є Путін, Медведчук, його бізнес-партнер Тарас Козак, а також заступник голови АП РФ Дмитро Козак.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст пише, що не можна виключати сценарій, за якого Росія організовує втечу або евакуацію Медведчука, як в нещодавньому минулому сталося з Януковичем. Тому, вважає блогер, Медведчука потрібно відправити під варту.

"Після погроз Путіна неприпустимо утримувати Медведчука під домашнім арештом. Росія зробить все можливе для його порятунку. Не виключено, що організовує втечу і евакуацію, як свого часу Януковича. Медведчук повинен утримуватися під вартою", - вважає Бутусов.

На його думку, коментар Путіна про арешт Медведчука слід сприймати як погрозу у зв'язку з кримінальною справою проти президента РФ, глави політради ОПЗЖ, нардепа Тараса Козака і заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

"Заява Путіна, що "Україну перетворюють на анти-Росію" - це погроза у зв'язку з кримінальною справою, де висунуті прямі підозри проти Віктора Медведчука і його партнера Тараса Козака, а також проти самого президента Путіна і заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака", - стверджує журналіст.

При цьому він додав, що Україна повинна скористатися цією ситуацією, щоб в рамках обміну повернути українських політичних в'язнів, які знаходяться у Росії.читайте такожУ Слузі народу відповіли на слова Путіна щодо Медведчука і попередили РФ про удар

"Треба використовувати Медведчука як обмінний фонд – для обміну на українських патріотів, яких за наказом Путіна катують у російських в'язницях. Подивимося, як дорого цінує Путін свого кума, і чи зможемо ми нарешті провести обмін "всіх на всіх", який Кремль зриває всі роки війни", - підкреслив Юрій Бутусов.

Арешт Віктора Медведчука