Колишній посол розповів, що слід зробити до зустрічі Зеленського та Байдена

Чалий розповів про зустріч Зеленського з Байденом / УНІАН

До візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону потрібно укласти двосторонню базову оборонну угоду між нашою країною та США, заявив колишній посол України в США Валерій Чалий, передає Укрінформ.

Він нагадав, що США мають подібні угоди з Японією, Південною Кореєю та Ізраїлем. Зокрема, Чалий вказав, що договір з Японією передбачає у тому числі і залучення Збройних сил США для захисту союзника.

"Ми реалісти і говоримо зараз про те, щоб фіксувати не ось таке залучення американських військ, а, можливо, всі інші елементи, які надали б можливість здійснити якісні зміни в нашому двосторонньому співробітництві у сфері оборони", - сказав він.

Чалий вказав, що наразі Україна розробляє три документи щодо посилення співпраці з США, серед яких є і Договір у сфері оборони. Однак, за його словами, це не той документ, про який він говорить.

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Без базового оборонного договору, продовжив Чалий, навіть статус основного союзника США поза НАТО буде для України лише політичним сигналом.

Зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні - про що раніше писав Главред:

Білий Дім 21 липня, в день угоди з Німеччиною по Північному потоку-2, офіційно оголосив про запрошення Володимира Зеленського в Вашингтон на зустріч з Джо Байденом на 30 Серпня.

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Костянтин Грищенко заявляв, що в адміністрації Байдена свідомо затягували візит Зеленського до Вашингтона. Це пов'язано з тим, що Київ вимагає від Білого дому чіткої відповіді щодо ПДЧ в НАТО і ситуації з СП-2. З цих питань Україну підтримує Конгрес. На його думку, завдання Білого дому полягало в тому, щоб Зеленському в ході своєї американської поїздки не вдалося поспілкуватися з представниками парламенту.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович сказав, що Київ знає про протистоянні адміністрації Байдена і Конгресу по Північному потоку-2. Українська сторона не має наміру вносити розбрат і налаштована на конструктивні переговори. При цьому зустріч Зеленського з представниками парламенту США все-таки може відбутися.