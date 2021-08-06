УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Колишній посол розповів, що слід зробити до зустрічі Зеленського та Байдена

6 серпня 2021, 21:35

Чалий вказав, що наразі Україна розробляє три документи щодо посилення співпраці з США.

Чалий
Чалий розповів про зустріч Зеленського з Байденом / УНІАН

До візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону потрібно укласти двосторонню базову оборонну угоду між нашою країною та США, заявив колишній посол України в США Валерій Чалий, передає Укрінформ.

Він нагадав, що США мають подібні угоди з Японією, Південною Кореєю та Ізраїлем. Зокрема, Чалий вказав, що договір з Японією передбачає у тому числі і залучення Збройних сил США для захисту союзника.

"Ми реалісти і говоримо зараз про те, щоб фіксувати не ось таке залучення американських військ, а, можливо, всі інші елементи, які надали б можливість здійснити якісні зміни в нашому двосторонньому співробітництві у сфері оборони", - сказав він.

Чалий вказав, що наразі Україна розробляє три документи щодо посилення співпраці з США, серед яких є і Договір у сфері оборони. Однак, за його словами, це не той документ, про який він говорить.

читайте також"Перший удар в щелепу": у США попередили Москву про атаку у відповідь на кораблі Росії в Чорному морі

Реклама

Без базового оборонного договору, продовжив Чалий, навіть статус основного союзника США поза НАТО буде для України лише політичним сигналом.

Зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні - про що раніше писав Главред:

Білий Дім 21 липня, в день угоди з Німеччиною по Північному потоку-2, офіційно оголосив про запрошення Володимира Зеленського в Вашингтон на зустріч з Джо Байденом на 30 Серпня.

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Костянтин Грищенко заявляв, що в адміністрації Байдена свідомо затягували візит Зеленського до Вашингтона. Це пов'язано з тим, що Київ вимагає від Білого дому чіткої відповіді щодо ПДЧ в НАТО і ситуації з СП-2. З цих питань Україну підтримує Конгрес. На його думку, завдання Білого дому полягало в тому, щоб Зеленському в ході своєї американської поїздки не вдалося поспілкуватися з представниками парламенту.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович сказав, що Київ знає про протистоянні адміністрації Байдена і Конгресу по Північному потоку-2. Українська сторона не має наміру вносити розбрат і налаштована на конструктивні переговори. При цьому зустріч Зеленського з представниками парламенту США все-таки може відбутися.

новини США Володимир Зеленський Джо Байден Валерій Чалий посольство США
Зараз ви переглядаєте новину «Колишній посол розповів, що слід зробити до зустрічі Зеленського та Байдена». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Розкішна": Лілія Ребрик здивувала красою в крихітному бікіні"Розкішна": Лілія Ребрик здивувала красою в крихітному бікіні Середнім пальцем помахав і багаж із собою забрав: у Польщі пілот не пустив на літак 30 пасажирівСереднім пальцем помахав і багаж із собою забрав: у Польщі пілот не пустив на літак 30 пасажирів Пара була безплідною, поки не перестала їсти один продукт: вражаюча історіяПара була безплідною, поки не перестала їсти один продукт: вражаюча історія Гороскоп на сьогодні 5 серпня для всіх знаків Зодіаку: розтрати, несподіваний поворот подій і обманГороскоп на сьогодні 5 серпня для всіх знаків Зодіаку: розтрати, несподіваний поворот подій і обман А потім йому на зміну прийде Коленька, якому тато скрутив мізкиА потім йому на зміну прийде Коленька, якому тато скрутив мізки

Останні новини

04:23

Дружина Артура Пирожкова засвітила пружні сідниці в пікантній позі

03:50

В Україні вдарить 40-градусна спека: синоптик назвав дату Відео

03:02

Чому не можна не мити гребінець і кисті для макіяжу: лікарі назвали ризики для здоров'я Відео

02:16

Майже гола Ірина Шейк в невидимих трусиках звела з розуму відвертим кадром

01:37

Які здорові перекуси можна взяти в дорогу: круті поради від дієтолога

Реклама
00:55

В Epic Games Store роздают безплатно відразу дві "потужні" ігри з рейтингом понад 90% Відео

00:20

Гороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витрати Відео

06 серпня, п'ятниця
23:55

У Львові медики врятували дитині життя за допомогою робота-хірурга

23:31

Зірвані дахи і повалені дерева: Полтава потерпіла негоду Відео

23:29

В Одеській області потяг задавив відчайдушного чоловіка, який ліг на рейки

23:22

Шість речей, які стоматологи роблять кожен день, щоб захистити свої зуби Відео

23:07

Допомогу від МВФ витратять на створення подушки безпеки - ОПУ Відео

22:58

Не помітив яму: у Кропивницькому чоловік через погану дорогу позбувся ока та двох зубів Відео

22:24

Названо фактор на роботі, який підвищує ризик серцевого захворювання Відео

22:23

Негода в Польщі: повалені дерева, затоплені будинки та дороги Відео

22:14

У Києві за вакцинацію дарують квитки на футбол Відео

21:35

Колишній посол розповів, що слід зробити до зустрічі Зеленського та Байдена

21:32

НАБУ показало, як суддя Чаус брав хабар Відео

20:38

"Їдьте і шукайте комфорт в інших країнах": омбудсмен звернувся до противників закону про мову Відео

20:37

У США спіймали рибу-вівчарку з людськими зубами

Реклама
20:19

Україна за сприяння Метінвесту менш ніж за добу відправила рятувальників гасити пожежі до Греції Фото

20:09

В Україні в серпні зміниться ціна на газ: скільки доведеться платити

20:04

Прикмети на 7 серпня: що не можна робити в день святої Анни Відео

20:01

В Одеській області горе-мати залишила в пологовому будинку другу дитину

19:34

Мати покійного Кузьми Скрябіна заявила, що пісні її сина хочуть вкрасти Відео

19:30

Чи знесуть Зеленського за технологією Майдану Погляд

19:25

"Дельта" атакує: на Тернопільщині помер інфікований індійським штамом коронавірусу Відео

19:23

Дженніфер Еністон припинила спілкуватися з усіма, хто не вакцинувався від коронавірусу

18:53

У Київській області злетять ціни на проїзд у транспорті Відео

18:41

Кабмін за сприяння Метінвесту направив до Греції спеціальний літак для гасіння пожеж (фото)

18:37

"Смердюча росіянка" : у Кишиневі "Міс Молдова-2008" потрапила в мовний скандал і отримала сумкою Відео

18:25

Гороскоп на сьогодні 6 серпня для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі, винагорода і клопоти Відео

18:24

Розкрили сюжет першої серії 2 сезону серіалу Відьмак 2021

18:24

Ветерана АТО, який хотів підірвати Кабмін, заарештували

18:18

Коли Спаси 2021: Медовий Спас, Яблучний Спас і Горіховий Спас, дата і традиції

17:59

Супермодель Кара Делевінь повністю гола показала інтимне селфі з ванної

17:52

"Не можна злити РФ": Данілов різко розніс ФРН і Францію, звинувативши їх у зриві планів щодо НАТО Відео

17:45

Кожен другий українець постраждає від матеріальної кризи - Держстат Відео

17:25

"Велике будівництво" почало електрифікацію 30 км залізниці між Черкасами і Києвом - Тимошенко

17:20

Колишня дружина Остапчука заявила, що не може домовитися з ним після розлучення

Реклама
17:02

Як припинити нічні кошмари і почати висипатися: шість лайфхаків Відео

17:00

У Харкові виявили шкідливий сир турецького виробника

16:38

Київстар ТБ проведе кінопокази під відкритим небом у 20 містах України

16:36

Нова бронза України на Олімпіаді 2020: нагороду завоював каратист Горуна

16:30

Світова підтримка і заява Зеленського: в Україні оголосили про плани на саміт щодо повернення Криму Відео

16:24

Вкрив від грози і поглумився: у Вінницькій області чоловік зґвалтував підлітка

16:23

Вийшов новий тизер-трейлер і дата виходу 4 сезону Дивних див Відео

16:22

IT-фахівці попереджають про хакерські атаки на держустанови та фінансові онлайн-транзакції

16:12

Що робити із зубом мудрості: запитання до стоматолога новости компании

15:23

Іво Бобул переніс операцію через коронавірус

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти