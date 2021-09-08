Мета України - вступ до НАТО: посол у США пояснила, чому Раді не треба звертатися до Конгресу

Міноборони і Пентагон під час візиту Зеленського до Вашингтона підписали угоду, яка відкриває серйозні перспективи для України, сказала Оксана Маркарова.
Україні не слід вимагати статусу основного союзника Сполучених Штатів поза Північноатлантичним альянсом. Подібний статус надається країнам, які не можуть вступити до НАТО, тоді як для Києва євроатлантична інтеграція є стратегічною метою. Під час візиту Зеленського до Вашингтона держави на рівні Міноборони і Пентагону підписали угоду, що відкриває перспективи участі держави у великих проектах. Про це заявила український посол у США Оксана Маркарова.
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала про те, що статус, який планує вимагати Верховна Рада від Конгресу, Україні не потрібен, оскільки Київ ставить перед собою мету інтеграцію у Альянс.
"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних або географічних причин вступити до НАТО. Це точно не про нас", - зазначила дипломатка.
Вона нагадала, що в України вже є статус партнера Північноатлантичного альянсу з розширеними можливостями. Така ситуація передбачає великі можливості для посиленої співпраці з колективним блоком безпеки Заходу і розвитку української армії.читайте такожВізит до США став перемогою України: Кулеба розкрив деталі зустрічі Зеленського та Байдена
"США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розвивати наші здібності, надає засоби і зброю, включно з летальною, але з яким під час візиту Зеленського ми підписали дуже сильну рамкову угоду, яка відкриває двері до конкретних великих проектів. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США", - підкреслила Оксана Маркарова.
Нагадаємо, Верховна Рада в середу, 8 вересня, збереться на позачергове засідання, в рамках якого буде розглянуто проект постанови №5380 про звернення до Конгресу з метою надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО. Засідання буде проведено за ініціативою 135 народних депутатів.