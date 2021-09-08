Мета України - вступ до НАТО: посол у США пояснила, чому Раді не треба звертатися до Конгресу

Статус MNNA, який має намір вимагати Рада від Конгресу, не підходить Україні - Маркарова / УНІАН

Україні не слід вимагати статусу основного союзника Сполучених Штатів поза Північноатлантичним альянсом. Подібний статус надається країнам, які не можуть вступити до НАТО, тоді як для Києва євроатлантична інтеграція є стратегічною метою. Під час візиту Зеленського до Вашингтона держави на рівні Міноборони і Пентагону підписали угоду, що відкриває перспективи участі держави у великих проектах. Про це заявила український посол у США Оксана Маркарова.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала про те, що статус, який планує вимагати Верховна Рада від Конгресу, Україні не потрібен, оскільки Київ ставить перед собою мету інтеграцію у Альянс.

"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних або географічних причин вступити до НАТО. Це точно не про нас", - зазначила дипломатка.

Вона нагадала, що в України вже є статус партнера Північноатлантичного альянсу з розширеними можливостями. Така ситуація передбачає великі можливості для посиленої співпраці з колективним блоком безпеки Заходу і розвитку української армії.читайте такожВізит до США став перемогою України: Кулеба розкрив деталі зустрічі Зеленського та Байдена

"США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розвивати наші здібності, надає засоби і зброю, включно з летальною, але з яким під час візиту Зеленського ми підписали дуже сильну рамкову угоду, яка відкриває двері до конкретних великих проектів. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США", - підкреслила Оксана Маркарова.

Нагадаємо, Верховна Рада в середу, 8 вересня, збереться на позачергове засідання, в рамках якого буде розглянуто проект постанови №5380 про звернення до Конгресу з метою надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО. Засідання буде проведено за ініціативою 135 народних депутатів.