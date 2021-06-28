"Що це за два "дєда-мопєда": Арахамія в Раді не впізнав співавторів Конституції

Арахамія не впізнав у Раді Хмару та Шишкіна / УНІАН

28 червня, в День Конституції, нардепи зібралися на урочисте засідання Ради. На ньому були присутні багато гостей, зокрема Віктор Шишкін та Степан Хмара.

Однак "слуга народу" Давид Арахамія не впізнав співавторів головного закону України. У чаті провладної фракції в телеграм він не зовсім коректно запитав, Хто це.

"Що це за два "Дєда-мопєда"? Стоять у залі", - написав нардеп.

Серед присутніх у бесіді знайшлися й ті, хто змогли пояснити, що два вищезазначених чоловіки – це правознавці та автори Конституції Віктор Шишкін та Степан Хмара.

Раніше Главред писав про те, що президент Володимир Зеленський в День Конституції України вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект про Великий герб України. Доповідати документ під час його розгляду в парламенті буде перший глава держави Леонід Кравчук. При цьому Київ вже отримав три копії Конституції Пилипа Орлика, а оригінал вперше за 311 років привезуть в країну на День незалежності України. Про це заявив гарант під час урочистого засідання ВР.