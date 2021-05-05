ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом

1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у 87 окрузі.
Центральна виборча комісія на засіданні в середу, 5 травня, дійшла висновку про відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу в Івано-Франківській області.
"Враховуючи викладене, ЦВК постановляє встановити відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом згідно поданої ним заяви, зареєстрованої в ЦВК 27 квітня 2021 року", - зазначив заступник голови ЦВК Віталій Плукар.
Він нагадав, що 1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у 87 окрузі.
Плукар додав, що "станом на сьогодні, чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає".
Довибори до Ради - про що повідомлялося раніше:
- 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради.
- Після завершення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів.
- Комісія обрала нових голову і трьох членів. На шести виборчих дільницях в окрузі № 87 зафіксували порушення голосування.
- 4 квітня в ЦВК опублікували результати довиборів до Верховної Ради по округу № 87 в Івано-Франківській області ( з центром у місті Надвірна) - переміг кандидат від президентської партії Слуга народу Василь Вірастюк.
Автор: Катерина Трохимчук