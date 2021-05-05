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ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом

5 травня 2021, 18:35

1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у 87 окрузі.

Вірастюк
Вірастюка не зареєстрували нардепом / УНІАН

Центральна виборча комісія на засіданні в середу, 5 травня, дійшла висновку про відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу в Івано-Франківській області.

"Враховуючи викладене, ЦВК постановляє встановити відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом згідно поданої ним заяви, зареєстрованої в ЦВК 27 квітня 2021 року", - зазначив заступник голови ЦВК Віталій Плукар.

Він нагадав, що 1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у 87 окрузі.

Плукар додав, що "станом на сьогодні, чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає".

Довибори до Ради - про що повідомлялося раніше:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради.
  • Після завершення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів.
  • Комісія обрала нових голову і трьох членів. На шести виборчих дільницях в окрузі № 87 зафіксували порушення голосування.
  • 4 квітня в ЦВК опублікували результати довиборів до Верховної Ради по округу № 87 в Івано-Франківській області ( з центром у місті Надвірна) - переміг кандидат від президентської партії Слуга народу Василь Вірастюк.

ЦИК новини України Роман Вірастюк
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