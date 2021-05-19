Василь Вірастюк відреагував на визнання його нардепом

За підсумками довиборів до парламенту, кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк був визнаний народним депутатом.
Центральна виборча комісія склала новий протокол за підсумками довиборів до Верховної Ради на окрузі № 87 - переможцем залишився кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
За даними мережі ОПОРА, після того, як голосування на шести дільницях визнали недійсним, результати довиборів змінилися. За Василя Вірастюка віддали 14 811 голосів, за кандидата від За майбутнє Олександра Шевченка — 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського від ВО Свобода — 13 463 голоси.
Пізніше Сам Василь Вірастюк прокоментував PavlovskyNEWS рішення ЦВК щодо визнання його народним депутатом
"Звичайно, є ризики, що це рішення буде оскаржуватися в суді", - зазначив новоспечений нардеп.
Вірастюк розповів нам, як буде готуватися до можливих судам.
"Звичайно я буду сидіти і чекати, поки цим займаються мої юристи, точка".
Довибори до Ради - про що повідомлялося раніше:
- 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради.
- Після завершення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів.
- Комісія обрала нових голову і трьох членів. На шести виборчих дільницях в окрузі № 87 зафіксували порушення голосування.
- 4 квітня в ЦВК опублікували результати довиборів до Верховної Ради по округу № 87 в Івано-Франківській області ( з центром у місті Надвірна) - переміг кандидат від президентської партії Слуга народу Василь Вірастюк.
- Центральна виборча комісія на засіданні в середу, 5 травня, дійшла висновку про відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу в Івано-Франківській області.