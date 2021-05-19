Василь Вірастюк відреагував на визнання його нардепом

Вірастюка визнали нардепом від Слуги народу / УНІАН

Центральна виборча комісія склала новий протокол за підсумками довиборів до Верховної Ради на окрузі № 87 - переможцем залишився кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

За даними мережі ОПОРА, після того, як голосування на шести дільницях визнали недійсним, результати довиборів змінилися. За Василя Вірастюка віддали 14 811 голосів, за кандидата від За майбутнє Олександра Шевченка — 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського від ВО Свобода — 13 463 голоси.

Пізніше Сам Василь Вірастюк прокоментував PavlovskyNEWS рішення ЦВК щодо визнання його народним депутатом

"Звичайно, є ризики, що це рішення буде оскаржуватися в суді", - зазначив новоспечений нардеп.

Вірастюк розповів нам, як буде готуватися до можливих судам.

"Звичайно я буду сидіти і чекати, поки цим займаються мої юристи, точка".

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