COVID-сертифікат і поїздки до ЄС: названі країни, з якими Київ веде перемовини

Українці зможуть відправитися на відпочинок до Франції і на Кіпр, якщо Київ домовиться про відкриття кордонів / УНІАН

Офіційний Київ проводить перемовини з усіма країнами Європи щодо визнання українського сертифіката вакцинації від COVID-19. Крім інших держав, йде діалог з Грузією, Мальтою, Туреччиною, Кіпром і Францією. Першою країною Євросоюзу, яка визнає ковід-паспорт України, вже з 11 червня стане Угорщина.

Як повідомляє РБК-Україна, речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що перемовини про взаємне визнання паспортів вакцинації з метою відкриття кордонів для туристичних поїздок ведуться з наступними державами:

Грузія

Туреччина

Мальта

У Офісі віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції також розповіли, що в даному напрямку також йдуть перемовини з Франція і Кіпр.

Пресаташе посольства Угорщини в Україні Маріанна Берчек уточнила, що Угорщина стане першою країною Євросоюзу, яка визнає українські ковід-сертифікати на взаємній основі. Рішення набуде чинності з 11 червня.читайте такожУкраїна впроваджує ковід-сертифікати: куди можна поїхати

"З 11 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнають сертифікати про вакцинацію один одного, що дозволяє громадянам подорожувати з національними сертифікатами про повну вакцинацію. Угорщина - перша країна ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації", - підкреслюється у повідомленні.

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Covid-паспорти та поїздки за кордон

У березні Євросоюз почав консультації щодо створення електронних сертифікатів вакцинації з метою відкриття кордонів. Зазначалося, що особи, які зробили щеплення вакцинами, не визнаними у ЄС, не зможуть перетинати кордони країн наднаціонального об'єднання.

Як вказували ЗМІ, ЄС визнає три препарати від коронавірусу - Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca. У списках європейського регулятора немає вакцин Covishield і CoronaVac, якими прищеплюються українці.

Систему ковід-паспортів запустили в ЄС з 1 липня. У документ, який потрібен для перетину кордонів європейських держав, вносяться відомості про вакцинацію людини і інформація про те, чи перенесла вона COVID-19.

Україна також запустила сертифікати вакцинації з 1 липня. Євросоюз визнає тільки дві вакцини, якими прищеплюються українці - Pfizer і AstraZeneca. Ті українці, які прищепилися препаратом Covishield, можуть поїхати тільки до Німеччини, Іспанії, Австрію, Словаччини, Греції, Ірландії та Естонії.