Данілов замість Авакова: ЗМІ дізналися про плани Банкової щодо нового глави МВС

Данілов може стати новим главою МВС - ЗМІ / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов може очолити Міністерство внутрішніх справ після відставки Арсена Авакова. В РНБО не змогли конструктивно прокоментувати інформацію, а сам Данілов мовчить. Другим претендентом на пост глави МВС може бути Олександр Єфименко - колишній директор Центру інфраструктури і технологій МВС, який за часів Януковича був заступником начальника УМВС у Херсонській області.

Як повідомляє видання НВ з посиланням на власні джерела, Данілов може замінити Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

"Засідання Радбезу стали традиційними інформаційними приводами для новин у ЗМІ, а регулярна участь Данілова в рейтингових ток-шоу підняли його впізнаваність серед українців", - йдеться в матеріалі "Чи вдасться Єрмаку знищити особливі відносини Зеленського і Авакова".

Примітно, що в РНБО не підтвердили, але і не спростували цю інформацію. У силовому відомстві сказали, що "найближчим часом не зможуть відповісти" на це питання.читайте такожДанілов зробив гучну заяву щодо санкцій проти кума Путіна

Секретар відомства Данілов також не став відповідати на пряме запитання про те, чи може він у перспективі очолити МВС. На питання в WhatsApp він не відповів.

При цьому, як стверджують журналісти, на посаду міністра внутрішніх справ Банкова також розглядає Олександра Єфименка, який нині очолює в міністерстві Центр інфраструктури і технологій, який займається багатомільйонними закупівлями для української поліції.

Раніше Єфименко потрапив під люстрацію, оскільки за часів Януковича був заступником начальника УМВС в Херсонській області. Однак у 2017 році через суд йому вдалося відновити право обіймати державні посади.

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