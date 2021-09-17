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Данилов поставив жорсткий ультиматум охочим спостерігати за виборами до Держдуми РФ в ОРДЛО

17 вересня 2021, 23:25

Секретар РНБО запевняє, що певні громадяни Франції, Венесуели, Сербії та інших країн мають намір приїхати на окуповані території.

Данилов не хоче бачити на територіях ОРДЛО іноземних спостерігачів / УНИАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов попередив усіх іноземних посадових осіб і депутатів у необхідності відмовитися від участі у спостереженні за виборами до Державної Думи Російської Федерації, які також пройдуть на окупованих українських територіях Криму і Донбасу.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву Данилова під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

"Ми хочемо попередити всіх іноземних громадян, які хочуть брати участь у цьому фарсі на території Донецької та Луганської областей і на території Криму. Якщо вони там з'являться в якості офіційних спостерігачів або якихось інших осіб під час виборів, незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи будуть вони якимись іншими посадовими особами, або матимуть той чи інший імунітет, - вони обов'язково, ми попереджаємо, будуть під санкціями нашої країни", - акцентував Данилов.

За його словами, Україна не визнає Крим як територію Російської Федерації. Також влада чітко розуміє, що на території Донецької та Луганської областей "вже сьогодні заздалегідь почалося так зване "голосування" в Державну Думу Російської Федерації.

Данилов сказав, що на сьогоднішній день вже є інформація про певних громадян Франції, Венесуели, Сербії та інших країн, які мають намір приїхати на окуповані території.

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"Я ще раз наполягаю, що всі вони без винятку, незважаючи на те, що будуть під якимось дипломатичним чи іншим імунітетом, будуть під санкціями нашої країни", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, в рамках брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання РНБО Данилов сказав, що не переносить російську мову. Він не відповів російськомовному журналісту до тих пір, поки той не поставив питання українською мовою.

Також на сьогоднішньому засіданні РНБО Данилов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони запустила систему моніторингу олігархів, що передбачається законопроектом про олігархів.

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Держдума РФ вибори ОРДЛО Олексій Данілов
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