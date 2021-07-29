Вода та енергетика: з'ясувалося, які питання розглянуть на виїзному засіданні РНБО

Засідання, яке пройде завтра, буде відбуватися на території Донецької області.
Завтрашнє засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться на території Донецької області.
Сьогодні секретар відомства Олексій Данілов в ефірі Україна 24 розкрив подробиці порядку денного.
"Засідання, яке пройде завтра, відбуватиметься на території Донецької області", - заявив секретар РНБО.
Як зазначив чиновник, відповідно до порядку денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:
- питання енергетичного сектора;
- питання медицини;
- питання води;
- та інші.
Данілов додав, що відповідна практика буде регулярною, щоб залучати до засідань РНБО органи самоврядування.
Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:
Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку-нардепу від опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.
РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.