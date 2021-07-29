Вода та енергетика: з'ясувалося, які питання розглянуть на виїзному засіданні РНБО

Данилов розповів, які питання розгляне РНБО / УНІАН

Завтрашнє засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться на території Донецької області.

Сьогодні секретар відомства Олексій Данілов в ефірі Україна 24 розкрив подробиці порядку денного.

"Засідання, яке пройде завтра, відбуватиметься на території Донецької області", - заявив секретар РНБО.

Як зазначив чиновник, відповідно до порядку денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:

питання енергетичного сектора;

питання медицини;

питання води;

та інші.

Данілов додав, що відповідна практика буде регулярною, щоб залучати до засідань РНБО органи самоврядування.

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Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку-нардепу від опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".

Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.