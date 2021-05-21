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Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

21 травня 2021, 17:24

Київський суд відхилив клопотання захисту кума Путіна.

Справу Віктора Медведчука розглянув апеляційний суд
Столичний апеляційний суд прийняв рішення у справі Віктора Медведчука / УНІАН

У п'ятницю, 21 травня, в Києві апеляційний суд приймає рішення щодо запобіжного заходу, обраного Віктору Медведчуку, – нардепу, голові політради партії Опозиційна платформа – За життя, куму президента Росії Володимира Путіна, у справі про державну зраду.

Суд відхилив клопотання захисту нардепа та не змінив запобіжний захід.

Захист нардепа вирішив оскаржити рішення Печерського райсуду, який відправив підсудного під домашній арешт. Адвокати вважають, що рішення про домашній арешт було незаконним.

Початок засідання було заплановано о 12:00. Медведчук прибув до будівлі суду близько 12. Будівля суду посилено охороняли правоохоронці.

Біля будівлі суду зібралися представники націоналістичних сил та прихильники Медведчука. Під судом були сутички.

У Telegram-каналі PavlovskyNews йдеться, що представники Нацкорпусу жбурляли яйця в охорону Медведчука. Також з'явилася інформація, що зловмисники кидалися яйцями у правоохоронців.

Потім пішли у хід димові шашки та пляшки.

Правоохоронці не дозволяли конфлікту розгорітися.

Засідання апеляційного суду Києва у справі Медведчука – онлайн-трансляція

Нагадаємо, у травні в Україні Віктора Медведчука звинуватили у держзраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

Пізніше Печерський райсуд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.

Офіс генпрокурора подав апеляцію на рішення столичного суду й зажадав, щоб Медведчуку обрали інший запобіжний захід – арешт з можливістю вийти на свободу під заставу 300 млн 930 гривень.

У лютому проти Медведчука та його дружини – телеведучої Оксани Марченко – запровадили санкції за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Медведчук говорив, що через санкції не зміг би внести за себе заставу, якби була така необхідність.

Віктор Медведчук
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