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День Незалежності 2021 Україна святкуватиме три дні - Зеленський

20 травня 2021, 12:42
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Військовий парад до Дня Незалежності 2021 в Україні пройде як на воді, так і на суші.

День Незалежності 2021 Україна святкуватиме три дні Зеленський
День Незалежності 2021 Україна святкуватиме три дні - Зеленський / УНІАН

День Незалежності 2021 Україна запам'ятає назавжди, заявив президент країни Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції. Святкування цього року триватиме три дні.

22 серпня вшановуватимуть великих українців. Заплановано вручення премії для тих, хто прославляє Україну за межами країни.

23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні. Їх не будуть опускати: вони залишаться там назавжди.

Тоді ж пройде перший саміт із деокупації півострова Крим. На "Кримську платформу" приїдуть представники багатьох країн. Зокрема, запрошені президенти, прем'єри і глави МЗС різних країн. Президент розраховує, що будуть підписані важливі документи.

Цього ж дня стартує "саміт перших леді". Його проведуть дружини політиків, які приїдуть в Україну.

24 серпня пройде військовий парад до 30-річчя Незалежності: пройде на воді в Одесі і на суші в Києві.

Також ввечері на Олімпійському відбудеться великий концерт українських зірок.

Крім того, в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

День Незалежності 2021: новини

  • Як повідомлялося, в Україні перенесуть робочі дні. Стало відомо, як українці відпочиватимуть у червні та на День Незалежності.
  • Нагадаємо, що 24 серпня на концерті до Дня Незалежності 2020 українські виконавці заспівали пісні різних авторів, приурочені до Дня Незалежності. України звернули увагу на порушення авторських прав на концерті 24 серпня, адже продюсери груп Океан Ельзи і Бумбокс підкреслили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті. Вєрка Сердючка виконала пісню Там де нас нема, а Время и Стекло заспівали пісню Вахтерам.

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