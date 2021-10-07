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"Гроші люблять тишу": Шмигаль загадково відповів на питання, чи отримає Україна транш МВФ

7 жовтня 2021, 13:40

За словами прем'єра, Україна виконала всі свої зобов'язання перед МВФ.

Шмигаль
Шмигаль розповів про співпрацю з представниками МВФ / УНІАН

Україна з представниками Міжнародного валютного фонду збирається продовжити наявну програму stand-by. Вже завершують підготовку меморандуму щодо цього. Якщо все піде за планом, Україна може отримати кредит на 700 млн доларів або більше, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, Україна швидко трансформується та виконує ключові умови міжнародних фінансових організацій. Прем'єр зазначив, що є багато проєктів та хороших перспектив на наступний рік, передає "НВ".

Чи виконує Україна макропоказники

За словами прем'єра, Україна виконала всі свої зобов'язання перед МВФ. Для цього були прийняті закони для корпоративного управління, для судової та антикорупційної реформи, а також розпочато приватизацію.

"Це ключові показники. Співпраця з нашими партнерами полягає в тому, що ми отримуємо транші тоді, коли ми цього", – сказав очільник уряду.

Чи буде транш МВФ до грудня

До речі, питання щодо того, чи отримає Україна наступний транш від МФВ до грудня, Шмигаль назвав "провокаційним". Зазначив, що не має повноважень робити будь-які заяви щодо цього. Прем'єр додав, що "гроші люблять тишу".

"Гроші люблять тишу, всі це знають. Я не забобонна людина, але у нас дуже плідний діалог. Сьогодні триває місія і я не маю повноважень робити будь-які заяви з цього приводу", – зазначив Шмигаль.

Останні новини про співпрацю України з МВФ

  • У середині вересня місія Міжнародного валютного фонду почала свою роботу щодо перегляду програми stand-by в Україні.
  • Представники МВФ повинні оцінити незалежність Нацбанку, судової та антикорупційної реформ, проєкту держбюджету на 2022 рік.
  • Черговий транш, який може отримати Україна, становить понад $750 млн.
  • Програма МВФ закінчується в грудні цього року.
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МВФ Світовий банк кредит МВФ Денис Шмигаль
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