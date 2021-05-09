США заблокували зустріч Зеленського і Путіна - дипломат

Зеленський має намір провести зустріч з Путіним, однак у Байдена вважають цю ідею безглуздою - дипломат / president.gov.ua

Після приїзду держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва можна зробити висновок, що зустріч президента Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним не відбудеться. Блінкен приїжджав в Україну, щоб пояснити Зеленському, що така ідея є безглуздою. Відтепер підготовка і всі розмови щодо цієї ініціативи будуть припинені. Про це заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

У ефірі Еспресо він розповів про те, що Блінкен приїжджав до Києва з конкретною метою – переконати Зеленського відмовитися від ідеї щодо зустрічі з Путіним. Якби не ця ситуація, держсекретар США навряд чи відвідував би Україну.

"Якби не ця не зовсім розумна ідея зустрічі з Путіним, яка прозвучала з вуст Зеленського, то, я думаю, що візиту держсекретаря Блінкена не було б", - вважає Безсмертний.

За його словами, Блінкен пояснив Зеленському безглуздість ідеї "дивитися в очі" Путіну і казав про те, що така зустріч змінить ситуацію тільки на гірше.читайте такожПутін публічно зробив вигляд, що Зеленського не існує

"Про те, що така зустріч - безглузда, не потрібна, і вона не призведе до мінімізації напруги, а навпаки погіршить ситуацію", - вважає дипломат.

Також він додав, що після перемовин Зеленського з Блінкеном підготовка до зустрічі Президентів України і Росії і розмови щодо цієї теми будуть припинені.

"Цей візит (візит Блінкена), насправді, зупинить будь-яку якусь підготовку і навіть розмову щодо такої зустрічі. Хоча, ці плутані відповіді президента (на брифінгу) і небажання назвати Росію окупантом, агресором, ворогом, свідчать про те, що у нього є колосальне бажання "подивитися в очі" Путіну", - підкреслив Роман Безсмертний.

Перемовини Зеленського і Путіна