США заблокували зустріч Зеленського і Путіна - дипломат

Перемовини Зеленського і Путіна призведуть до погіршення ситуації, вважає Роман Безсмертний.
Після приїзду держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва можна зробити висновок, що зустріч президента Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним не відбудеться. Блінкен приїжджав в Україну, щоб пояснити Зеленському, що така ідея є безглуздою. Відтепер підготовка і всі розмови щодо цієї ініціативи будуть припинені. Про це заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.
У ефірі Еспресо він розповів про те, що Блінкен приїжджав до Києва з конкретною метою – переконати Зеленського відмовитися від ідеї щодо зустрічі з Путіним. Якби не ця ситуація, держсекретар США навряд чи відвідував би Україну.
"Якби не ця не зовсім розумна ідея зустрічі з Путіним, яка прозвучала з вуст Зеленського, то, я думаю, що візиту держсекретаря Блінкена не було б", - вважає Безсмертний.
За його словами, Блінкен пояснив Зеленському безглуздість ідеї "дивитися в очі" Путіну і казав про те, що така зустріч змінить ситуацію тільки на гірше.читайте такожПутін публічно зробив вигляд, що Зеленського не існує
"Про те, що така зустріч - безглузда, не потрібна, і вона не призведе до мінімізації напруги, а навпаки погіршить ситуацію", - вважає дипломат.
Також він додав, що після перемовин Зеленського з Блінкеном підготовка до зустрічі Президентів України і Росії і розмови щодо цієї теми будуть припинені.
"Цей візит (візит Блінкена), насправді, зупинить будь-яку якусь підготовку і навіть розмову щодо такої зустрічі. Хоча, ці плутані відповіді президента (на брифінгу) і небажання назвати Росію окупантом, агресором, ворогом, свідчать про те, що у нього є колосальне бажання "подивитися в очі" Путіну", - підкреслив Роман Безсмертний.
Перемовини Зеленського і Путіна
- Президент України Володимир Зеленський 20 квітня під час своєї заяви запропонував російському главі держави Володимиру Путіну провести зустріч з врегулювання російсько-українського конфлікту в зоні бойових дій на Донбасі.
- Володимир Путін, у свою чергу, висловив готовність провести перемовини із Зеленським у Москві щодо відносин Росії та України. Однак він відмовився вести дискусію щодо Донбасу, порадивши Зеленському говорити з бойовиками "ДНР" і "ЛНР".
- Володимир Зеленський 28 квітня припустив, що зустріч з Путіним могла б відбутися у Ватикані за посередництва Папи Римського Франциска. За словами українського гаранта, перемовини в такому форматі могли б стати успішними.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Зеленський планує обговорити з Путіним питання деокупації Криму і Донбасу.