Посада висока: з'явилися подробиці про засудженого довічно співробітника Мін'юсту

Денис Малюська працевлаштував ув'язнену своїм радником. / УНІАН

Міністр юстиції України Денис Малюська в черговий раз здивував українців. Напередодні у Facebook він написав, що прийняв на роботу жінку з довічним позбавленням волі. Про те, ким працює злочинниця, з'ясувало видання "РБК-Україна".

Зазначається, що ув'язнена працює в Мін'юсті його радницею.

"Працює онлайн на спеціально обладнаному робочому місці, аналітика даних", - повідомило джерело ЗМІ.

При цьому імені радника голови Малюськи не назвали.

Нагадаємо, раніше Малюська повідомив, що довічно засудженого (а точніше засуджену) він на роботу в Мін'юст таки взяв, тому що такі люди потребують спілкування з соціумом і фінанси тут відходять на другий план.

Також раніше він заявив про запуск проекту платних камер в українських слідчих ізоляторах. За словами чиновника, їх створили, щоб заробляти гроші на ремонт у безкоштовних камерах, ліквідувати корупцію на розподілі між камерами і знизити витрати на виконання рішень Європейського суду з прав людини.