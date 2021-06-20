УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Дострокові вибори до Верховної Ради: Разумков розкрив плани Зеленського

20 червня 2021, 01:17

Для того, щоб розпустити Раду, повинні бути вагомі підстави, які відповідають Конституції, сказав Дмитро Разумков.

Зеленський
Зеленський не бачить підстав для розпуску Ради - Разумков / УНІАН

Наразі немає законних підстав для розпуску Верховної Ради України IX скликання. Президент Володимир Зеленський дотримується аналогічної точки зору, причому публічно він також не каже про можливе дострокове припинення повноважень українських парламентаріїв. Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що наразі немає умови для розпуску Ради. Так вважає і глава держави Володимир Зеленський.

"І це абсолютна правда. Тому що, згідно з чинною Конституцією, згідно з чинним законодавством, підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає", - стверджує Разумков.

Також він додав, що про іншу точку зору президента Зеленського щодо цього питання йому нічого не відомо.читайте такожКіва і Тищенко побилися у Раді: повне відео бою

"Я все ж орієнтуюся на публічну політику. А додаткових розмов з Володимиром Олександровичем з цього приводу у мене не було", - підкреслив Дмитро Разумков.

Рейтинги політичних партій України

Згідно з даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в період з 27 травня по 1 червня методом телефонного інтерв'ю, 5%-й прохідний бар'єр у Раду долають чотири політичні сили: Слуга народу, Європейська солідарність, ОПЗЖ і Батьківщина.

Партії Сила і честь, Українська стратегія Гройсмана і Радикальна партія Ляшка також мають шанси до парламенту і набирають більше 5%.

Верховна Рада Володимир Зеленський розпуск Ради Дмитро Разумков новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Дострокові вибори до Верховної Ради: Разумков розкрив плани Зеленського». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як пережити магнітні бурі: лікар дала дієві порадиЯк пережити магнітні бурі: лікар дала дієві поради Магнітна буря вишла на пік небезпеки: як пережитиМагнітна буря вишла на пік небезпеки: як пережити У Білому домі розкрили, про що домовилися Байден і Путін щодо УкраїниУ Білому домі розкрили, про що домовилися Байден і Путін щодо України Гороскоп на 18 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємна підстава та круті зміниГороскоп на 18 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємна підстава та круті зміни Військова операція Росії в Україні: експерт розкрив план катастрофи для ПутінаВійськова операція Росії в Україні: експерт розкрив план катастрофи для Путіна

Останні новини

17:58

Гороскоп на завтра 21 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: особлива людина та потужне почуття

17:54

Новий удар по СП-2 і відповідь за Навального: у Байдена після зустрічі з Путіним заявили про санкції Відео

17:39

Загрожує сьогодні: Київ та область попередили про небезпечну погоду Відео

16:55

У Києві на Лівобережжі бомж зґвалтував цуценя Відео

16:51

У Дніпрі врятували дитину, яка впала в каналізаційний колодязь Відео

Реклама
16:47

Гравці масово повертаються в Battlefield 4 після показу Battlefield 2042 Відео

16:30

Слава Камінська розповіла про життєвість нового кліпу та розкрила "змову" з ексчиновником Нафтогазу Відео

16:02

Ароматна та смачна молода картопля в духовці – рецепт Відео

15:41

На кордоні с Румунією перед матчем в Бухаресті застрягли сотні авто з фанатами збірної

15:14

Лідера збірної України Андрія Ярмоленка визнано одним із найкращих гравців Євро-2020

14:50

У Харкові помічник народного депутата вистрілив людині в ногу Відео

14:31

Трагічно загинула 21-річна українська рекордсменка Катерина Долган

14:24

Інсайдер натякнув на швидкий анонс нової гри за всесвітом Dead Space Відео

13:47

У польському селі сталася масштабна пожежа, понад 100 осіб втратили житло Відео

13:35

У PUBG вперше за 4 роки додадуть повнорозмірну карту: чого очікувати гравцям Відео

13:13

"Не розуміємо, про яку корупцію говорить Байден": у Слузі народу осоромилися із заявою Відео

12:43

Безплатний ексклюзив YouTube на Android став доступний за гроші на iPhone і iPad Відео

12:21

Трійця 2021: красиві привітання - вірші, смс, проза і живі листівки

12:17

Гороскоп на 20 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкий відхід удачі та зростання любові Відео

12:09

Моторошна спека і буревії: синоптики зробили прогноз погоди в Україні на липень і серпень Відео

Реклама
11:49

Дитина буквально злетіла в повітря: в Івано-Франківську "обкурений" водій збив 5-річного хлопчика

11:28

Вся в крові і зі зламаною ногою: блогерка після ДТП відразу записала відео для фоловерів Відео

11:04

Що старить жінку: "пастки" в макіяжі та зачісках, яких потрібно уникати Відео

10:35

Чорна цвіль увірвалася ще до однієї країни: грибок-убивця атакував жінку, яка хворіла на COVID-19 Відео

10:26

Рада через поребрика: Валуєв розлютився на матірний хіт українських фанатів про Путіна на Євро-2020

09:16

Задушив підліток: з'явилися подробиці моторошного вбивства 15-річної дівчинки в Нікополі Відео

09:13

Перерваний політ: в Одесі маленька дитина дивом вижила після падіння з 9 поверху Відео

08:36

То дощі, то задушлива спека: якою і де буде погода в Україні 20 червня Відео

08:14

Коронавірус в Україні за час пандемії вбив 52 тисячі осіб Відео

07:45

Чому Україні досі рано відмовлятися від паперових документів Погляд

07:35

У Росії жорстоко вбили американську студентку, її тіло знайшли в полі Відео

07:10

Особливий статус Донбасу і Конституція: у Кравчука розкрили плани щодо перезапуску Мінських угод Відео

06:30

Як Держдума навчить весь світ співати "Путін х***о" Погляд

06:02

У моду на літо 2021 повернулися надзвичайно зручні джинси у стилі 80-х, які підходять всім Фото Відео

05:28

Конфлікт на Донбасі втратив сенс для Росії: політик розкрив підсумки зустрічі Байдена і Путіна Відео

05:02

День батька 2021: привітання з Днем тата та картинки з Днем батька Фото Відео

03:50

"Спалахи, відхід проблем та хаос": опубліковано липневий місячний календар 2021

03:02

Експерт пояснив, чому Путіна розіпнуть його ж послідовники Відео

01:17

Дострокові вибори до Верховної Ради: Разумков розкрив плани Зеленського Відео

00:51

"Україна перетворилася на наркомана": експерт пояснив, чому потрібно відмовитися від кредитів МВФ Відео

Реклама
00:49

У Криму вибухнули різкою заявою на адресу України після слів Данилова про воду на півострові Відео

00:07

"Чекаємо з нетерпінням": у МЗС зробили заяву щодо СП-2 і оголосили про газову співпрацю з Туреччиною Відео

19 червня, субота
23:17

Перелом черепа, струс мозку та травма ноги: у Львові на 8-річного хлопчика впало дерево Відео

23:05

"Деякі можуть зірватися". Чого побоюватися у повний Місяць в червні 2021 року – прогноз астрологів Відео

22:57

В ООН б'ють на сполох через переслідування і тортури кримчан окупантами

22:44

Чоловік Наді Дорофєєвої пообіцяв "переворот" в Instagram за однієї умови

22:20

Лікарі розповіли, кому не можна їсти помідори та чи рятують вони від раку Відео

22:09

Знесло ворота і брудне болото: повінь у Керчі відправила під воду 10-тисячний стадіон Відео

21:56

Загибель малюка в Києві: з'явилися моторошні подробиці трагедії

21:29

Пішов із життя популярний український блогер

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти