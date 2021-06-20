Дострокові вибори до Верховної Ради: Разумков розкрив плани Зеленського

Зеленський не бачить підстав для розпуску Ради - Разумков / УНІАН

Наразі немає законних підстав для розпуску Верховної Ради України IX скликання. Президент Володимир Зеленський дотримується аналогічної точки зору, причому публічно він також не каже про можливе дострокове припинення повноважень українських парламентаріїв. Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що наразі немає умови для розпуску Ради. Так вважає і глава держави Володимир Зеленський.

"І це абсолютна правда. Тому що, згідно з чинною Конституцією, згідно з чинним законодавством, підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає", - стверджує Разумков.

Також він додав, що про іншу точку зору президента Зеленського щодо цього питання йому нічого не відомо.читайте такожКіва і Тищенко побилися у Раді: повне відео бою

"Я все ж орієнтуюся на публічну політику. А додаткових розмов з Володимиром Олександровичем з цього приводу у мене не було", - підкреслив Дмитро Разумков.

Рейтинги політичних партій України

Згідно з даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в період з 27 травня по 1 червня методом телефонного інтерв'ю, 5%-й прохідний бар'єр у Раду долають чотири політичні сили: Слуга народу, Європейська солідарність, ОПЗЖ і Батьківщина.

Партії Сила і честь, Українська стратегія Гройсмана і Радикальна партія Ляшка також мають шанси до парламенту і набирають більше 5%.