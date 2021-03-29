Довибори у Раду: хто перемагає на окрузі №50 у Донецькій області

На окрузі №50 у Донецькій області з серйозним відривом лідирує мер Добропілля Андрій Аксьонов / УНІАН

На довиборах до Верховної Ради на окрузі №50 у Донецькій області перемагає градоначальник Добропілля Андрій Аксьонов, який набирає 65,65% голосів виборців. Висуванець від Партії Шарія адвокат Валентин Рибін займає друге місце, він набирає 12,92%. На третьому місці лікар Юлія Кузьменко, яку висунула партія європейська солідарність - 6,59%, свідчать дані Центральної виборчої комісії після обробки 93,75% протоколів комісій.

Результати за округом №50 у Донецькій області

Мер Добропілля Андрій Аксьонов – (партія Порядок) - 65,65% голосів

Валентин Рибін, адвокат – (партія Шарія) - 12,92%

Юлія Кузьменко, лікар і волонтер – європейська солідарність) - 6,59%

Явка склала 20,99%.

Довідка

На округах №50 у Донецькій області та №87 у Івано-Франківській області 28 березня проходили довибори до Верховної Ради. Це пов'язано з тим, що позафракційний нардеп Руслан Требушкін і парламентарій від Слуги народу Зіновій Андрійович склали депутатські мандати. Андрійович став мером Надвірної Івано-Франківської області, а Требушкін виграв вибори градоначальника у Покровську Донецької області.

Явка за округом №50 склала 20,99%.

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