"Руху вперед не буде": Кравчук поставив Путіну ультиматум щодо Донбасу

Якщо Путін просуватиме Мінські угоди в інтересах Росії, то домовитися ні про що не вдасться - Кравчук / УНІАН

Україна і РФ не зможуть домогтися прогресу у перемовинах щодо Донбасу допоки, доки не будуть серйозно переглянуті Мінські угоди. Київ не має наміру погоджуватися з ревізією домовленостей у тому випадку, якщо Москва наполягатиме виключно на тому, що вигідно тільки Росії. Українська сторона не заперечує "Мінськ", проте приймалося безліч документів, і наразі слід з'ясувати, які з них дійсно можна реалізувати. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

"Якщо не вносити до Мінських домовленостей якихось корінних змін, я підкреслюю, корінних, ми руху вперед не зробимо. Тому допоки там йде війна, допоки там стріляють і вбивають, допоки не створені передумови, щоб вирішувати будь-які питання: то вибори, то організація влади... таке просто неможливо", - розповів він ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, сторонам не вдасться досягти компромісу у тому випадку, якщо Росія самостійно диктуватиме, які пункти у Мінських угодах слід змінити.

"Якщо Путін діятиме за принципом: вилучаємо з Мінських домовленостей тільки те, що відповідає інтересам Росії, то руху вперед не буде. Не треба вибірково підходити до Мінських угод і до комплексу заходів", - сказав Кравчук.читайте такожЗеленський запустив новий план щодо Донбасу в Україну: у Лаврова зробили різку заяву

Також політик додав, що на рівні Тристоронньої контактної групи узгоджувалося безліч документів, і наразі слід провести ревізію всієї документації, щоб з'ясувати, які конкретно моменти можна виконувати, а які запустити неможливо.

"Україна не заперечує (виконання Мінських угод), Україна підтримує саме такий підхід", - підкреслив Леонід Кравчук.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський у травні під час своєї пресконференції заявив, що Офіс президента веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, організувати зустріч Зеленського і Путіна буде складно. Однак українська сторона готова докласти до цього максимальних зусиль у тому випадку, якщо така дискусія призведе до прогресу щодо Донбасу.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 17 червня сказав, що Путін готовий до перемовин із Зеленським. Однак наразі жодних зрушень щодо цього питання немає.