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Екснардеп назвав ім'я нового спікера Зеленського: що про неї відомо

30 квітня 2021, 15:51

Прессекретарем президента стане спікер глави ОП, поділився колишній народний обранець.

Новим спікером Зеленського стане Зарівна, повідомив екснардеп
Новим спікером Володимира Зеленського стане Даша Зарівна, повідомив колишній нардеп / Reuters

Пост прессекретаря президента Володимира Зеленського замість Юлії Мендель займе спікер глави Офісу президента Андрія Єрмака Даша Зарівна.

Інформацією про призначення Зарівної в Telegram поділився колишній нардеп Ігор Мосійчук.

Екснардеп не уточнив, коли Зарівна стане спікером Зеленського замість Мендель.

"Прессекретар президента Зеленського стане... Даша Зарівна", – написав політик.

Зарівна у коментарі виданню Страна висловилася про нібито можливе призначення спікером президента.

"Ця інформація не відповідає дійсності", – публікує видання слова Зарівної у своєму Telegram-каналі.

Мосійчук повідомив, що Зарівна стане новим спікером президента, однак вона сама спростувала ці відомості
Екснардеп повідомив, що Даша Зарівна стане новим спікером президента, однак вона сама спростувала ці відомості / instagram.com/dashazarivnaya

Хто така Даша Зарівна – головні факти

  • Зарівна родом з Херсона, але живе у Києві, їй близько 30 років.
  • У 2016-2017 роках вивчала маркетинг у Стенфордському університеті (США), йдеться на її сторінці у Facebook.
  • Була шеф-редактором видання L'officiel Online, заснувала нетворкінг-платформу Charitum та інтернет-журнал Vector. Працювала у Раді національної безпеки і оборони України.
  • Стала прессекретарем Андрія Єрмака у лютому 2020 року.

Раніше ЗМІ писали, що спікер Володимира Зеленського Юлія Мендель написала заяву про звільнення.

Пізніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Мендель залишає посаду.

За його словами, вона тимчасово продовжує виконувати обов'язки прессекретаря президента, оскільки в ОП завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи.

Ігор Мосійчук Юлія Мендель Андрій Єрмак Даша Зарівна
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