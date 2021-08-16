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Експерт пояснив, чому смерть мера Кривого Рогу б'є по рейтингу Зеленського

16 серпня 2021, 22:07

Дмитро Корнійчук нагадав історію взаємин президента і Кривого Рогу.

Володимир Зеленський
Смерть Павлова б'є по рейтингу Зеленського-Корнійчук / Getty

Трагічна загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова б'є безпосередньо по рейтингу президента Володимира Зеленського, вважає політексперт Дмитро Корнійчук.

За його словами, незалежно від справжньої причини, смерть Павлова створює великі проблеми для Офісу президента.

"У першу чергу - рейтингові та іміджеві. Адже у Банкової не так багато можливостей для маневру: що б не встановила поліція в результаті розслідування, все буде проти влади, оскільки вона "кошмарила" неугодного мера. А тут ще необхідність проведення дострокових виборів, на яких знову підніметься на поверхню невдала історія попередніх виборів... Смерть мера Кривого Рогу б'є насамперед по рейтингу президента", - написав Корнійчук у Facebook.

Також експерт підкреслив, що ця смерть привертає увагу до історії його взаємин із рідним містом — дуже непривабливої.

Корнійчук нагадав історію взаємин президента та Кривого Рогу. На президентських і парламентських виборах 2019 року Зеленський отримав тут максимум голосів. Але вже на місцевих виборах 2020 року він їх розгубив: кандидат від "Слуги народу" за особистої підтримки президента програв у першому турі чинному на той момент меру Юрію Вілкулу: чинний мер набрав майже 45%, "Слуга народу" — 26%.

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Цю поразку Зеленський сприйняв як особисту, вважає Корнійчук. Відразу після першого туру виникла команда затримати Вілкула по надуманій справі, по якій йому вручили повістку і викликали для вручення підозри. Він через час був змушений зняти свою кандидатуру з виборів. Дві перенесені Вілкулом на цей час операції на серці не додають позитиву в загальний образ президента в цій ситуації.

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У результаті на виборах переміг Костянтин Павлов, який набрав майже 57%, а "Слуга народу" — трохи більше 40%.

"Зеленський дуже чутливо сприйняв поразку в рідному місті і проявив себе дуже дрібно: нацькував на міську владу всі правоохоронні органи. Досьогодні в місті не припиняються обшуки та підозри працівникам міської адміністрації", — написав Корнійчук.

Загибель мера Кривого Рогу:

Нагадаємо, Главреед писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч лежала рушниця.

Відзначимо, в поліції порушили кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прессекретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

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