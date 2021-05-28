Експерт зізнався, чи "світять" Україні дострокові вибори

Юрій Романенко висловився про перспективу дострокових виборів / УНІАН

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко ризикнув спрогнозувати, чи загрожують нашій країні дострокові президентські або парламентські вибори.

"Так, думаю, нам загрожують дострокові парламентські вибори. Вже восени трапиться політична криза, яка і призведе до дострокових виборів Ради. А політична криза вибухне через конфлікт інтересів між ключовими групами впливу (олігархами, Кварталом 95 і "соросятами"), оскільки на спадному економічним полі йде постійний переділ ресурсів і боротьба за вплив над тими чи іншими галузями української економіки", - зазначив експерт під час чату на Главреді.

Також Юрій Романенко вважає, що дострокові вибори президента в Україні навряд чи відбутися, "але Україна – це ж країна "чорних лебедів", тому все може бути".

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