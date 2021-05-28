Експерт зізнався, чи "світять" Україні дострокові вибори

Він вважає, що дострокові вибори президента в Україні навряд чи можуть відбутися, "але Україна – це ж країна "чорних лебедів", тому все може бути".
Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко ризикнув спрогнозувати, чи загрожують нашій країні дострокові президентські або парламентські вибори.
"Так, думаю, нам загрожують дострокові парламентські вибори. Вже восени трапиться політична криза, яка і призведе до дострокових виборів Ради. А політична криза вибухне через конфлікт інтересів між ключовими групами впливу (олігархами, Кварталом 95 і "соросятами"), оскільки на спадному економічним полі йде постійний переділ ресурсів і боротьба за вплив над тими чи іншими галузями української економіки", - зазначив експерт під час чату на Главреді.
Також Юрій Романенко вважає, що дострокові вибори президента в Україні навряд чи відбутися, "але Україна – це ж країна "чорних лебедів", тому все може бути".
Рейтинг партій України
- Згідно з даними дослідження Центру Разумкова, на початку березня за Слугу народу готові були проголосувати 26,5% респондентів, які визначилися зі своїм вибором. Європейську солідарність підтримували 20,1% потенційних виборців. ОПЗЖ-17,9%.
- Опитування КМІС на початку лютого продемонстрував лідерство європейської солідарності Петра Порошенка. Політичну силу готові були підтримати 18,1% респондентів. На другому місці опинилася ОПЗЖ-16,8%. Слуга народу влаштувалася на третьому місці – 15,5%.