Експерт розповів, чим для "слуг народу" завершаться "наїзди" на Кличка

Юрій Романенко висловився про наїзди на Віталія Кличка / УНІАН

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко розповів, чим для "Слуги народу" закінчаться наїзди на мера Києва Віталія Кличка - їм вдасться "зачистити" потенційного конкурента Зеленського на майбутніх президентських виборах або вони тільки створять собі додаткові проблеми.

"Це залежить від того, як чинитиме опір Кличко, наскільки він буде заряджений на війну. Якщо Кличко буде воювати, то у "зелених" будуть серйозні проблеми. Кличко може стати таким собі прапором для всіх незадоволених, які почнуть навколо нього кучкуватися і об'єднуватися – може сформуватися стихійна коаліція за інтересами, де Кличко буде одним з лідерів. У цьому випадку у Зеленського будуть серйозні проблеми. Адже це на тлі старих еліт Зеленський виграє. А Кличко виглядає, як і Зеленський, досить свіжо. Плюс у нього величезні зв'язки на Заході, а для президента вкрай важливо мати такі контакти. Ні в кого в Україні немає таких зв'язків", - сказав експерт під час чату на Главреді.

"Тому, звичайно ж, команда Зеленського намагається запобігти перетворенню Кличка на гравця, здатного переграти нинішнього президента. Друга складова-це боротьба за контроль над фінансовими потоками в Києві. Київ - це дуже жирний і цікавий шматок, тому у Зеленського, природно, хочуть отримати контроль над столицею, щоб концентрувати ресурси напередодні наступного раунду", - резюмував Юрій Романенко.

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