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Експерт висловився щодо війни на Донбасі та напади "шизи" у Росії

26 травня 2021, 21:23

Юрій Романенко під час чату на Главреді розповів чи існує загроза нанесення ракетних або авіаційних ударів Росією по території України.

Юрій Романенко
Юрій Романенко висловився про конфлікт на Донбасі / УНІАН

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко під час чату на Главреді розповів чи існує загроза нанесення ракетних або авіаційних ударів Росією по території України.

"Звичайно, існує. Раз вже ми в стані війни з Росією, а у неї є ракети, то, природно, існує загроза нанесення Росією ракетних ударів по нашій території. Вже восьмий рік триває війна: що з того, що здавалося неймовірним, не сталося в Україні за цей час?",- зазначив Юрій Романенко.

Також експерт розповів, чи може нинішня війна перейти на інший рівень.

"Все може бути, якщо в Росії будуть чергові напади "шизи". Питання полягає в тому, чи стали ми більше готові до такого розвитку подій? Ні. Україна знову буде з голою жопою зустрічати атаки Росії " - підсумував він.

Агресія РФ в Криму і на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

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