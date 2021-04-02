Елітні годинники, авто та сотні тисяч у валюті: чим володіє Степанов

За 2020 рік міністр отримав 497,5 тис.грн заробітної плати, ще 228,1 тис. грн – відсотки від вкладень у банку.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов показав свою декларацію за 2020 рік. Так чиновник вказав квартиру в Києві 340,9 м2, в якій сам проживає. Квартира належить його дружині. Їй же належить також паркомісце в столиці площею 18 м2.
Ювелірні прикраси: Степанов володіє годинником Rolex, Breguet і Piaget, а також картиною українського художника Анатолія Криволапа, її вартість у декларації не вказана.
Його дружина володіє двома годинами фірми Breguet і по одній одиниці від Rolex і Girard-Perregaux. Також у її власності ювелірні вироби:
- кільце з діамантом,
- Підвіска Mauboussin з дорогоцінного металу і камінням,
- підвіска і два кільця Cartier,
- дві підвіски і сережки Van Cleef & Arpels;
- шуби Marco & Vanoll і Loro Piana.
Степанов володіє автомобіль Range Rover 2014 року і Lexus LX470 2005 року. Його дружина володіє автомобілями Lexus GX460 2013 року і Lexus LX 450 2016 року.
читайте такожСтепанов пояснив, чи можна колоти Sinovac після Covishield
За 2020 рік міністр отримав 497,5 тис. грн заробітна платня, ще 228,1 тис. грн – відсотки від вкладень у банку. Його дружина за минулий рік заробила майже 2 млн грн.
Степанов задекларував 160 тис. грн і €11,3 тис. готівка.
На його банківських рахунках - 437,8 тис. грн, €341 і $665 тис.
Дружина Степанова має готівкою $27,3 тис., на банківських рахунках – 1,85 млн грн, €4 тис. і $242 тис.
- Раніше лідер партії європейська солідарність і колишній президент України Петро Порошенко вказав у декларації 222 мільйони гривень доходів за 2020 рік, колекцію картин російських художників і три елітних автомобіля. Такі дані містяться в електронної декларації політика.