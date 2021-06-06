Ердоган розповів Зеленському про шантаж Путіна через підтримку України - WSJ / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив президенту Володимиру Зеленському, що президент Росії Володимир Путін пригрозив продовжити заборону на польоти до Туреччини, якщо країна не відмовиться від продажу безпілотних літальних апаратів Bayraktar і підтримки України.

Таку інформацію оприлюднило видання Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела. Як зазначається, йдеться про квітневу зустріч президентів України та Туреччини.

"Продажі дронів у Туреччині обурили Москву. Посилаючись на зростання числа випадків захворювання Covid-19 в Туреччині, Росія у квітні призупинила більшість авіаперельотів між двома країнами до 1 червня, через що Туреччина позбулася російських туристів, які приїжджають сюди під час травневих свят", - зазначає видання.

За словами заступника голови комітету Ради з оборони Юрія Мисягіна, дрони Bayraktar дозволяють Україні "стримувати російську агресію" і допоможуть вжити відповідних заходів у разі вторгнення РФ.

Довідка. "Байрактар ТБ2" - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макіна", повідомляє Вікіпедія.

Підсумки квітневих переговорів Зеленського та Ердогана

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня перебував з візитом у Туреччині. У Стамбулі глава Української держави провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, під час яких обговорювалися відносини двох держав і розвиток співпраці Києва та Анкари.

Турецький глава держави Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Анкара засуджує анексію Автономної Республіки Крим. Турецька держава підтримує Кримську платформу.

Сторони підписали низку документів, серед яких - рамкова угода про будівництво житла для кримських татар, низки окремих категорій громадян та співробітництво у спортивній сфері на найближчі 2 роки.

Україна і Туреччина підтвердили стратегічне партнерство двох країн.

Також Ердоган оголосив про допомогу Україні в ситуації з Донбасом.