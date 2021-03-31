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Єрмак на посаді глави ОП заробив більше, ніж Зеленський

31 березня 2021, 22:37

Глава ОП Андрій Єрмак задекларував кредит в Альфа-Банку на суму понад 3 мільйони гривень.

Єрмак
Згідно з декларацією, у Єрмака один автомобіль і одна квартира / УНІАН

Зарплата глави Офісу президента України Андрія Єрмака за 2020 рік склала 444 тисячі 539 гривень. У нього один автомобіль, одна квартира і кредит на суму 3 мільйони 328 тисяч 412 гривень. Також чиновник задекларував 30 тисяч гривень від співпраці з компаніями, зазначено в його декларації, опублікованій НАПК.

Доходи Єрмака

Керівник ОП Андрій Єрмак заробив 444 539 гривень на своєму посту. Також він отримав 30 тисяч гривень доходів від співпраці з компаніями.

Грошові кошти

Чиновник зареєстрував 152 тисячі доларів, 50 тисяч євро і 580 гривень готівкою, а також близько 10 мільйонів гривень на рахунках у банках.

Нерухомість глави ОП

Андрій Єрмак задекларував квартиру площею 107 кв.м, вартість якої оцінюється в 3,5 мільйона гривень. Іншої нерухомості, згідно з документом, у чиновника немає.

Засоби пересування

У березні 2020 року Єрмак купив автомобіль Mercedes-Benz S 350. Вартість автотранспортного засобу оцінюється в 2 мільйони 972 тисяч 776 гривень.

Кредитні кошти

Єрмак задекларував кредит в Альфа-Банку на суму в 3 мільйони 328 тисяч 387 гривень. Згідно з даними в декларації, йому потрібно виплатити ще 2 мільйони 643 тисячі 412 гривень боргу.читайте такожПосадки за брехню в е-деклараціях: у Зеленського оголосили про важливе рішення

Декларація Володимира Зеленського та його родини

Доходи сім'ї президента України Володимира Зеленського за 2020 рік склали понад 22 мільйони гривень. Примітно, зарплата Зеленського на посаді президента – 336 тисяч гривень.

Електронне декларування в Україні

  • Верховна Рада 15 березня 2016 року прийняла закон про електронне декларування доходів і майна держслужбовців. У серпні система е-декларування запрацювала. Закон вимагали прийняти США, ЄС, МВФ, ЄБРР і Світовий банк. Політики і чиновники щороку повинні звітувати про своє майно і доходи.
  • Конституційний суд 27 жовтня минулого року скасував кримінальну відповідальність за внесення недостовірної інформації до електронних декларацій. Суд де-факто визнав незаконним електронне декларування в Україні і заборонив роботу Національного агентства з попередження корупції.
  • Верховна Рада 4 грудня відновила антикорупційне законодавство, однак відтепер кримінальна відповідальність передбачає штрафи і обмеження волі строком до 2 років.

НАПК електронне декларування новини України Андрій Єрмак
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