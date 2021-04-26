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Єрмак повідомив, чи буде США у нормандському форматі

26 квітня 2021, 08:03
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Глава Офісу президента сказав, яку роль США можуть зіграти у вирішенні ситуації на Донбасі.

Єрмак
Єрмак розповів, чи буде США у нормандському форматі / УНІАН

Питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що Україна не веде поки жодних обговорень про створення окремого формату.

"Будь-які зміни і розширення мають узгоджуватися учасниками формату. Тому таких обговорень не було. Точно так само ми не ведемо поки жодних обговорень про створення окремого формату. Це було б нечесно стосовно наших партнерів - Німеччини та Франції", - розповів Єрмак в інтерв'ю виданню LIGA.net, відповідаючи на запитання, чи готові США приєднатися до нормандського формату і чи обговорювалася ця тема.

За його словами, нещодавно відбувся успішний візит президента Зеленського до Франції. Була конструктивна і довірлива розмова з президентом Макроном тет-а-тет, яка затягнулася настільки, що не залишилося часу на зустріч у широкому форматі двох делегацій. Ми відразу перейшли на відеоконференцію, до якої приєдналася Меркель.

"Це відповідь доброзичливцям, які розганяли чергову "зраду" з приводу попередньої відеоконференції пана Макрона і пані Меркель, на якій був президент Путін. Мовляв "Україну обговорили без України, а з Україною ніхто навіть не поговорив". Хтось розганяє "зраду", вставляє палиці в колеса і вважає, що програш країни стане його перемогою. А ми просто робимо свою справу", - зазначив глава Офісу президента.

Також Єрмак пояснив, яку роль США можуть зіграти у вирішенні ситуації на Донбасі.

"Ми говоримо про двопартійну підтримку і про вихід наших відносин на новий якісний рівень. Саме зараз, коли Україна потребує підтримки. Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США з врегулювання і припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з'явилася. Також обговорюється зближення нашої позиції і тісніша співпраця у військово-оборонній сфері. І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною", - пояснив він.

Нормандські переговори - про що йшлося раніше:

  • 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Україна в переговорах участь не брала.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього треба виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі у грудні 2019 року.
  • 20 квітня глава Офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.

війна на Донбасі нормандські переговори новини України Андрій Єрмак
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