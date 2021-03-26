Єрмак зробив заяву щодо Донбасу і висунув вимогу РФ і "ЛДНР"

Росія і "ЛДНР" повинні повернутися до режиму припинення вогню і надати доступ ОБСЄ до захоплених територій - Єрмак / УНІАН

Оприлюднення російською пресою "проектів кластерів" щодо врегулювання військового конфлікту Росії та України на Донбасі вказує на чергову спробу Москви виправдати своє небажання йти на вирішення конфронтації і невиконання Мінських угод і домовленостей лідерів країн нормандського формату. Росія дійсно вивчає новий документ щодо Донбасу, написав у своїй колонці для Lb.ua голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, публікація статті в одному з російських видань свідчить про те, що мирний план Франції та Німеччини щодо Донбасу, зміни до якого вносила Україна, вивчається у Кремлі.

"Я не знаю автора останньої широкої статті в російському виданні, але дана стаття підтверджує важливий факт, який так наполегливо публічно заперечують офіційні особи Росії: план (так звані кластери), підготовлений німецькими і французькими колегами і доопрацьований українською стороною, дійсно лежить у них на столі", - вважає Єрмак.

Також він акцентував увагу на тому, що Україна дотримується принципової позиції, згідно з якою план виконання Мінських угод розробляється Києвом, Парижем, Берліном і Москвою. У процесі може взяти участь і ТКГ, де існують три сторони – Україна, Росія та ОБСЄ. Однак остаточно погоджувати механізм реалізації Мінських угоди повинні лідери країн нормандського формату - президент Зеленський, канцлер ФРН Меркель, президент Франції Макрон і глава РФ Володимир Путін.читайте такожАрестович розкрив важливу для Києва деталь листа Козака щодо Донбасу

"Безумовно, в розробці плану може брати участь Тристороння контактна група. Але остаточно стверджувати "дорожню карту", на нашу думку, повинні саме глави чотирьох держав", - уточнив Єрмак.

Також він додав, що Київ вимагає від Росії і бойовиків "ЛДНР" повернутися до режиму припинення вогню і надати представникам ОБСЄ повний доступ до захоплених районів ОРДЛО. Без виконання цієї вимоги складно просуватися в процесі виконання Мінських угод.

"Ми також продовжуємо наполягати, щоб протилежна сторона виконала домовленості, досягнуті на рівні глав держав нормандської четвірки, про повний допуск представників місії ОБСЄ на окуповані території. На жаль, ця домовленість порушувалася увесь останній рік. Втім, як і раніше. Без виконання цього пункту складно рухатися до виконання інших пунктів Мінських угод", - підкреслив Андрій Єрмак.читайте такожУ Зеленського поставили ультиматум РФ через мирний план щодо Донбасу

Російське видання Комерсант у середу, 24 березня, опублікувало можливі документи, які були представлені Францією і Німеччиною щодо запуску механізму мирного врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. У них зазначено, що Київ і Москва дотримуються протилежної точки зору з питань реалізації Мінських угод.

Мирний план щодо Донбасу