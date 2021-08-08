ЄС готує нові санкції проти режиму Лукашенка - Боррель

ЄС може ввести нові санкції проти режиму Лукашенка / Reuters

У Європейському Союзі заговорили про ймовірність розгляду і введення нових санкцій проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля з нагоди першої річниці президентських виборів у Білорусі, яка випадає на 9 серпня. Торішні вибори глави цієї країни США і Європа не визнали й досі.

"ЄС готовий розглянути подальші заходи у світлі відвертого ігнорування режимом міжнародних зобов'язань. Єдиний спосіб припинити політичну кризу - це всебічний національний діалог", - підкреслив Боррель.

Крім цього, в заяві зазначено, що режим Лукашенко почав чітко організовану кампанію репресій проти мирних громадян і правозахисників, а також ввів систематичне знищення неурядових організацій і незалежних ЗМІ.

"Представники опозиційних і демократичних сил разом з тисячами громадян з усіх верств суспільства або загинули при незрозумілих обставинах, були затримані або змушені покинути країну і жити в еміграції", - згадується в повідомленні.

Нагадаємо, незабаром адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про нові санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Нові санкції оголосять 9 серпня.

Також раніше повідомлялося про те, що Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні розгляне можливість введення Україною нових санкцій проти Білорусі, приєднавшись до відповідного рішення Європейського Союзу.