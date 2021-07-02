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ЄС створив план співпраці зі "Східним партнерством": країни можуть отримати 2,3 млрд євро

2 липня 2021, 16:37

План з інвестицій буде розглянуто в грудні 2021 року.

Євросоюз
В Євросоюзі хочуть допомогти реалізувати заплановані реформи країнам ВП / Reuters

В Євросоюзі представили план співпраці з країнами "Східного партнерства", в тому числі з Україною. У ньому йдеться про суму 2,3 мільярда євро.

Як повідомляє ЄП з посиланням на представника Єврокомісії Петра Стано, таким чином, Єврокомісія вирішила посприяти реалізації пріоритетів у співпраці з країнами даної програми.

Головні акценти плану-п'ять довгострокових цілей-основоположників для довгострокової економічної рівноваги. Для чого ЄС виділить другій стороні співпраці 2,3 мільярда євро у вигляді грантів, гарантій і змішаних інструментів фінансування. Однак з потенціалом залучення до 17 млрд євро державних і приватних інвестицій.

Це комплексний план. І він спрямований на збільшення торгівлі, економічного зростання, створення робочих місць, поліпшення комунікаційної інфраструктури, зміцнення демократичних інститутів і верховенства права, вдосконалення "зелених" і цифрових трансформацій, а також на розвиток "справедливих, гендерно рівних та інклюзивних" спільнот у всіх країнах "Східного партнерства".

Ці пропозиції ще не затверджені повністю і вони можуть бути змінені в рамках подальшого двостороннього обговорення, яке відбудеться в рамках шостого саміту "Східного партнерства", запланованого на грудень поточного року.

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Що таке "Східне партерство":

Це-політична ініціатива, яку заснували на Празькому саміті в травні 2009 року заради зближення з ЄС Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Головна запорука Партнерства-стимулювання політичних і соціально-економічних реформ у вищезазначених країнах.

Україна в "Східному партерстві":

У травні цього року глави МЗС України, Молдови та Грузії ініціювали асоційоване тріо для посилення євроінтеграції. Ці три країни, включаю Україну, будуть посилено співпрацювати заради членства в ЄС.

24 червня в Брюсселі "тріо" вже представило свою мету, яка говорить про необхідність виведення співробітництво в рамках ініціативи "Східне партнерство" на новий рівень.

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