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"Ще нічого не вирішив": Зеленський висловився про плани на другий президентський термін

3 жовтня 2021, 13:30

Зеленський має намір попрацювати до кінця свого президентського терміну.

Зеленський
Зеленський висловився про плани на другий президентський термін / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський на цей момент не ухвалив рішення з приводу того, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Глава держави вважає, що його команда виконала вже 30-35% своїх обіцянок. Водночас політик планує повністю реалізувати свій курс до кінця каденції.

Під час свого брифінгу в неділю, 3 жовтня, гарант розповів про те, що конкретного рішення з приводу того, чи піде він на другий президентський термін, на цей момент немає.

"Я нічого не вирішив з приводу другого терміну", - зазначив Зеленський.

За словами президента, він планує повністю реалізувати свій курс до завершення президентського терміну. На сьогодні обіцянки виконані на 30-35%. Водночас як вважає глава держави, втілення програми залежить від ефективної роботи у Верховній Раді.

"Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% нашої програми, і я говорив, що якщо ми не працюватимемо в Раді, і якщо буде постійно політичний спам, то ми не встигнемо це зробити. А я хочу встигнути зробити все, що обіцяв. Але це не означає, що якщо я це встигну зробити за 4,5 року, то я за півроку до кінця каденції піду. Ні, я попрацюю", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в програмі команди президента немає обіцянок, які влада не зможе виконати. Він хотів би бути главою держави в той момент, коли все буде реалізовано.

читайте такожЗеленський заявив, що оточення Путіна всіляко перешкоджає їх зустрічі віч-на-вічТакож Володимир Зеленський на з'їзді Слуги народу в Трускавці оцінив роботу фракції за два рік на "три з плюсом" по 5-бальній системі. Гарант вважає, що депутатам не вистачає досвіду. Свою роботу він оцінив за 12-бальною шкалою - "я десь в середині".

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