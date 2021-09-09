"Якщо ви такі круті – дайте відповідь нам": Кулеба жорстко розніс Росію через ситуацію у Криму

Росія в окупованому Криму не повинна зриватися на невинних людях - Кулеба / УНІАН

Росія повинна припинити демонструвати свою дріб'язковість і зриватися на невинних людях в окупованому Криму. Якщо держава вважає себе "крутим", то має відповідати Україні на міждержавному рівні, а не шляхом переслідувань на території захопленого півострова. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу він сказав, що російська влада демонструє свою дріб'язковість, проводячи затримання людей в окупованому Криму. І якщо Росія вважає, що може діяти з позиції сили, то вона повинна відповідати Україні на рівні відносин Києва і Москви, а не переслідуючи людей, які невинні.

"До росіян у мене один заклик - припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, то дайте відповідь нам на рівні міждержавних відносин, а не низько переслідуючи невинних людей", - підкреслив Дмитро Кулеба.читайте такожЛють Росії і повернення Криму в Україну: Кулеба розкрив головний сценарій Києва

Нагадаємо, днями ФСБ к Криму провела затримання кримських татар, російські силовики звинувачують їх у нібито диверсіях на газопроводі "за завданням" української розвідки. За версією ФСБ, "виконавці", мовляв, готували "диверсію" у Херсоні, звідки нібито було привезено "вибуховий пристрій".

Боротьба України за звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський у серпні заявляв, що Київ має посилити роботу з деокупації автономної республіки Крим. Один з інструментів для досягнення цієї мети - Кримська платформа, яка повинна привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми.

Саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня у Києві. У заході взяли участь представники 46 країн. За підсумками саміту було підписано угоду, в рамках якої сторони домовилися боротися з проблемою захоплення Криму і розглянути можливість запуску нових санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7 вересня закликав Кремль погодитися на проведення зустрічі глави РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Він також підкреслив, що росіяни повинні припинити переслідування кримських татар. При цьому Київ не має наміру забувати про окупацію Криму - ця тема буде присутня у перемовному порядку денному в будь-якому випадку.