"Це не тільки власність Росії": Зеленський зробив гучну заяву

Зеленський вважає, що російська мова не належить РФ / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська мова не є власністю Росії, і сказав, що мовним питанням маніпулює сама РФ.

Відповідну заяву глава української держави озвучив у вівторок, 13 липня, журналістам після Форуму Україна 30.

Він додав, що неодноразово сперечався з людьми, які вважали, що між україномовними і російськомовними громадянами йде війна.

Також президент підкреслив, що за незалежність України померло багато російськомовних українців. Проблема в тому, що даним питанням маніпулює РФ.

"Російська мова не є власністю РФ. Я так вважаю", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, в понеділок, 12 липня, президент РФ Володимир Путін опублікував власну статтю двома мовами "Про історичну єдність росіян і українців" , в якій звинуватив Україну в тому, що вона нібито не хоче повертати окуповані території Донецької та Луганської областей.

Зокрема, мова йде про те, що Росія нібито "зробила все можливе для того, щоб припинити війну на Донбасі". А саме - уклала Мінські домовленості, які Україна, як переконаний Путін, нібито відмовляється виконувати.

Президент Володимир Зеленський не читав самої статті, але заздрить главі РФ Володимиру Путіну, у якого є час на написання статей про Україну, але немає можливості провести зустріч на рівні глав держав. В ході переговорів можна було б обговорити публікацію глави РФ і надати йому матеріали для нових статей, заявив український гарант.

В ході свого виступу на Форумі Україна 30 Зеленський сказав, що Путін напевно витратив багато часу на статтю. Для написання подібних публікацій час у нього є, тоді як на переговори з Україною такої можливості немає.