"Це обов'язок Росії, а не України" – дипломат Держдепу про закінчення війни на Донбасі

Кент висловився про війну Росії з Україною / Униан

У ситуації на сході України безпосереднім агресором є саме Російська Федерація, тому закінчити війну на Донбасі – обов'язок Росії, заявив Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

"Обов'язок закінчити війну – обов'язок Росії, не України. Тому що ця війна в Україні, але не війна України. І це дійсно, 100%, війна Росії", – підкреслив дипломат в інтерв'ю Радіо Свобода

Він також зазначив, що Вашингтон постійно працює над тим, щоб належним чином підтримати Україну в її обороні проти російської агресії.

Джордж Кент також заявляв про швидку добудову Північного потоку-2 і про те, що у Німеччини в руках "всі важелі", оскільки саме влада ФРН може ліцензувати роботу російського проєкту. При цьому газопровід, за словами Кента, є політичним проєктом Росії. США це вважають поганою угодою не тільки для України, а й для Польщі, країн Балтії, для енергетичної безпеки Європи.

Підтримка США – про що раніше повідомляв Главред:

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук раніше заявляв, що США можуть підключитися до переговорів щодо Донбасу після того, як Зеленський зустрінеться з Байденом. На думку перемовника, подібний крок позитивно відіб'ється на процесі, оскільки Німеччина і Франція дотримуються недостатньої жорсткої позиції щодо Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 червня сказав, що мінський формат не приніс належного результату, тому він має намір знайти новий варіант вирішення конфлікту на Донбасі на переговорах з главою США Байденом і господарем Кремля Путіним.

26 червня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що Москва погодиться на участь США в переговорах по Донбасу у тому випадку, якщо Вашингтон почне чинити тиск на Україну з метою "виконання Мінських угод".

Нагадаємо, що на 30 серпня запланований візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі.