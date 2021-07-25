"Це обов'язок Росії, а не України" – дипломат Держдепу про закінчення війни на Донбасі

Дипломат підкреслив, що війна на Донбасі – це 100% вина Росії.
У ситуації на сході України безпосереднім агресором є саме Російська Федерація, тому закінчити війну на Донбасі – обов'язок Росії, заявив Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.
"Обов'язок закінчити війну – обов'язок Росії, не України. Тому що ця війна в Україні, але не війна України. І це дійсно, 100%, війна Росії", – підкреслив дипломат в інтерв'ю Радіо Свобода
Він також зазначив, що Вашингтон постійно працює над тим, щоб належним чином підтримати Україну в її обороні проти російської агресії.
Джордж Кент також заявляв про швидку добудову Північного потоку-2 і про те, що у Німеччини в руках "всі важелі", оскільки саме влада ФРН може ліцензувати роботу російського проєкту. При цьому газопровід, за словами Кента, є політичним проєктом Росії. США це вважають поганою угодою не тільки для України, а й для Польщі, країн Балтії, для енергетичної безпеки Європи.
Підтримка США – про що раніше повідомляв Главред:
- Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук раніше заявляв, що США можуть підключитися до переговорів щодо Донбасу після того, як Зеленський зустрінеться з Байденом. На думку перемовника, подібний крок позитивно відіб'ється на процесі, оскільки Німеччина і Франція дотримуються недостатньої жорсткої позиції щодо Москви.
- Президент Володимир Зеленський 24 червня сказав, що мінський формат не приніс належного результату, тому він має намір знайти новий варіант вирішення конфлікту на Донбасі на переговорах з главою США Байденом і господарем Кремля Путіним.
- 26 червня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що Москва погодиться на участь США в переговорах по Донбасу у тому випадку, якщо Вашингтон почне чинити тиск на Україну з метою "виконання Мінських угод".
Нагадаємо, що на 30 серпня запланований візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі.