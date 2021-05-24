Євген Шевченко більше не "слуга народу": шанувальника Лукашенка виключили

Про виключення однопартійця повідомили відразу кілька депутатів від Слуги народу.
Депутат Євген Шевченко, який 20 квітня приїхав до Мінська і зустрівся з керівником Білорусі Олександром Лукашенком, виключений із фракції Слуга народу.
Про це в соцмережах повідомили відразу кілька депутатів від Слуги народу.
"Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів", - уточнив у своєму Telegram-каналі депутат від Слуги народу Олександр Качура.
Качура запевнив, що відповідні матеріали будуть передані до апарату Ради. Їх зачитають на наступному пленарному засіданні.
Вже з'явилася радісна реакція Шевченка на його виключення зі Слуги народу. Він вже натякав на свої плани почати сольну політичну кар'єру.
Раніше Шевченко зізнався в любові до Лукашенка. Він назвав Олександра Лукашенка "народним президентом" і розповів, як у них почалися взаємини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Євген Шевченко був чи не єдиним з фракції Слуга народу, хто привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ні офіційний Київ, ні країни Заходу).
- Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Велика гра на російському телебаченні. За що і був жорстко розкритикований своїм тодішній однопартійцем Гео Леросом.
- Після одіозного візиту до Білорусі у Слузі народу заявили, що вимагатимуть у нардепа Шевченка пояснити візит до Лукашенка. Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко підкреслив, що"фракція і партія його нікуди не делегувала".
- Сам Шевченко образив телеведучого після питання про його зустріч з Лукашенком. Він опустився до образ на адресу журналістів після незручного питання.