Євген Шевченко більше не "слуга народу": шанувальника Лукашенка виключили

Євген Шевченко більше не "слуга народу": його виключили / БелТА

Депутат Євген Шевченко, який 20 квітня приїхав до Мінська і зустрівся з керівником Білорусі Олександром Лукашенком, виключений із фракції Слуга народу.

Про це в соцмережах повідомили відразу кілька депутатів від Слуги народу.

"Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів", - уточнив у своєму Telegram-каналі депутат від Слуги народу Олександр Качура.

Качура запевнив, що відповідні матеріали будуть передані до апарату Ради. Їх зачитають на наступному пленарному засіданні.

Вже з'явилася радісна реакція Шевченка на його виключення зі Слуги народу. Він вже натякав на свої плани почати сольну політичну кар'єру.

Раніше Шевченко зізнався в любові до Лукашенка. Він назвав Олександра Лукашенка "народним президентом" і розповів, як у них почалися взаємини.

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