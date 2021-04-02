Європарламент зажадав від Росії припинити залякування України

Європарламент оприлюднив заяву через агресію РФ / Фото: pixabay.com

Депутати Європарламенту виступили зі спільною заявою, в якій негайно зажадали від Росія припинити залякування України, пише Європейська правда.

У документі також йдеться про зростання напруженості у зв'язку з нарощуванням Росією військ на Сході України.

"Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу України. Ми глибоко шкодуємо через людські жертви та іншу шкоду, якої зазнає Україна", - йдеться в заяві.

Євродепутати закликали до повного дотримання "тексту й духу" Мінських домовленостей і узгодженого режиму тиші. Окремо вони звернулися до Росії з вимогою припинити залякування України.

"Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ в і поблизу України, припинення військових провокацій і залякування щодо України", - сказано в заяві.

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Члени Європарламенту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити стурбованість і рішуче несхвалення діями російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на Сході України, щоб зменшити напруженість і врешті-решт відновити територіальну цілісність України", - резюмували євродепутати.

Заяву підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.

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