Європарламент зажадав від Росії припинити залякування України

Євродепутати закликали до повного дотримання "тексту і духу" Мінських домовленостей і узгодженого режиму тиші.
Депутати Європарламенту виступили зі спільною заявою, в якій негайно зажадали від Росія припинити залякування України, пише Європейська правда.
У документі також йдеться про зростання напруженості у зв'язку з нарощуванням Росією військ на Сході України.
"Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу України. Ми глибоко шкодуємо через людські жертви та іншу шкоду, якої зазнає Україна", - йдеться в заяві.
Євродепутати закликали до повного дотримання "тексту й духу" Мінських домовленостей і узгодженого режиму тиші. Окремо вони звернулися до Росії з вимогою припинити залякування України.
"Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ в і поблизу України, припинення військових провокацій і залякування щодо України", - сказано в заяві.
читайте такожУ США звинуватили Росію в дестабілізації ситуації на Донбасі
Члени Європарламенту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити стурбованість і рішуче несхвалення діями російської влади.
"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на Сході України, щоб зменшити напруженість і врешті-решт відновити територіальну цілісність України", - резюмували євродепутати.
Заяву підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 26 березня висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових в результаті загострення Росією конфлікту на Донбасі і закликав усіх лідерів країн нормандського формату докласти зусиль до збереження режиму перемир'я на сході України.
- 31 березня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Глава української делегації Леонід Кравчук запропонував досягти домовленостей про нове перемир'я з 1 квітня. Однак російська сторона не підтримала дану ініціативу.
- За словами спікера делегації Києва в ТКГ Олексія Арестовича, росіяни заявили, що вжитих заходів достатньо для домовленостей щодо перемир'я на Донбасі, тоді як в нових заходах немає необхідності.