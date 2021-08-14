"Формула Штайнмаєра" і "здача" України: Арестович оголосив про сценарій Києва щодо Донбасу

Кремль намагається послабити позиції України, однак Київ протистоїть таким маневрам - Арестович / УНІАН

Україна продовжує дотримуватися чіткої позиції щодо реалізації "формули Штайнмаєра": спочатку виведення російських військ з Донбасу і роззброєння незаконних збройних формувань, і тільки потім вибори. Міністерство з окупованих територій готує ініціативи, які повинні здивувати всіх. Кремль намагається послабити Київ за допомогою федералізації і особливого статусу ОРДЛО, але українська держава протистоїть таким спробам. Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що точка зору української держави щодо Донбасу і "формули Штайнмаєра" не змінюється. Ніхто не збирається здавати інтереси держави. У законопроекті, який підготувало міністерство з питань окупованих територій, є низка цікавих ініціатив, які повинні всіх здивувати.читайте такожМир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умову

"Всі спекуляції щодо формули Штайнмаєра мають чітку відповідь: не буде жодних виборів на окупованих територіях, допоки звідти не будуть виведені російські війська повністю, роззброєні незаконні формування і не відновлено контроль над державним кордоном. Все. Потім буде можливо проводити ці вибори, але як вони проводитимуться - питання. Наразі до парламенту подано законопроект про перехідний період, який підготувало міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, там є багато цікавих пропозицій, які здивують всіх, хто вважає, що формула Штайнмаєра нібито узгоджена, що ми нібито щось там здали. Ніхто нічого і нікого не здав", - зазначив Арестович.

За його словами, реалізація Мінських угод в контексті "формули Штайнмаєра" або закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі є предметом обговорення в рамках Мінського процесу і нормандського формату. Кремль намагається послабити Україну за допомогою федералізації і особливого статусу окремих районів Донбасу. Однак Київ цьому протистоїть за допомогою підтримки Заходу.

"Що стосується Мінських угод в інтерпретації формули або у тому вигляді, в якому вони внесені у закон про особливості місцевого самоврядування – це предмет дискусій, у тому числі в мінському і нормандському форматі. Але Кремль грає в свою гру щодо України, це викладено в статті Путіна, і вона базується на ослабленні нас шляхом федералізації, особливого статусу так званих ОРДЛО. Ми це розуміємо і протидіємо цій політиці, спираючись на міжнародних партнерів", - підкреслив Олексій Арестович.

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Формула Штайнмаєра щодо Донбасу

Формула Штайнмаєра - це один з механізмів реалізації других Мінських угод. Вона передбачає надання особливого статусу ОРДЛО в день проведення місцевих виборів на територіях. Якщо ОБСЄ визнає вибори, то особливий режим місцевого самоврядування стає постійним після того, як відповідне рішення ухвалює Верховна Рада.

Питання реалізації "формули" стало резонансним в українському суспільстві, тому що в поточній ситуації подібний варіант реалізації Мінських угод може припускати не поступове врегулювання конфлікту, а одночасне виконання і політичної частини, і аспекту безпеки. Інтерес Москви у тому, щоб "формула Штайнмаєра" була реалізована до виведення російсько-терористичних військ з Донбасу і до відновлення контролю Києвом над захопленою ділянкою українсько-російського кордону.

12 липня Федеральна канцлерка Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, заявила, що для врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно імплементувати "формулу Штайнмаєра" з метою реалізації Мінських угод.

Політолог Вадим Денисенко вважає, що президент України Володимир Зеленський навряд чи погодиться на реалізацію "формули Штайнмаєра". За його словами, Захід чинитиме тиск на Київ, однак українська влада піде на такий сценарій тільки у разі прямої агресії Росії.