Генштаб екстрено звернувся до місцевої влади через агресію РФ

Зараз ЗСУ прогнозують всі можливі варіанти розвитку подій через стягування військ РФ до українських кордонів.
У Генштабі закликали представників органів державної влади та місцевого самоврядування не оголошувати про створення невизначених законом воєнізованих формувань. Такою інформацією може спекулювати російська пропаганда, йдеться в зверненні Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.
Він зазначив, що зараз ЗСУ прогнозують всі можливі варіанти розвитку подій через стягування військ РФ до українських кордонів. На тлі цього проводяться збори резервістів й територіальної оборони.
"Прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію і не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною", - переконаний Хомчак.
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Він закликав охочих захищати територіальну цілісність України вступати до лав ЗСУ, щоб поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони.
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