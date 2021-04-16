Генштаб екстрено звернувся до місцевої влади через агресію РФ

Руслан Хомчак звернувся до місцевої влади / Фото: УНІАН

У Генштабі закликали представників органів державної влади та місцевого самоврядування не оголошувати про створення невизначених законом воєнізованих формувань. Такою інформацією може спекулювати російська пропаганда, йдеться в зверненні Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Він зазначив, що зараз ЗСУ прогнозують всі можливі варіанти розвитку подій через стягування військ РФ до українських кордонів. На тлі цього проводяться збори резервістів й територіальної оборони.

"Прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію і не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною", - переконаний Хомчак.

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Він закликав охочих захищати територіальну цілісність України вступати до лав ЗСУ, щоб поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони.