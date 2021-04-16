УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Генштаб екстрено звернувся до місцевої влади через агресію РФ

16 квітня 2021, 23:28

Зараз ЗСУ прогнозують всі можливі варіанти розвитку подій через стягування військ РФ до українських кордонів.

Руслан Хомчак
Руслан Хомчак звернувся до місцевої влади / Фото: УНІАН

У Генштабі закликали представників органів державної влади та місцевого самоврядування не оголошувати про створення невизначених законом воєнізованих формувань. Такою інформацією може спекулювати російська пропаганда, йдеться в зверненні Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Він зазначив, що зараз ЗСУ прогнозують всі можливі варіанти розвитку подій через стягування військ РФ до українських кордонів. На тлі цього проводяться збори резервістів й територіальної оборони.

"Прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію і не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною", - переконаний Хомчак.

читайте такожЗеленський назвав дату нових переговорів щодо Донбасу

Він закликав охочих захищати територіальну цілісність України вступати до лав ЗСУ, щоб поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони.

  • Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцинків на тлі стягування російських військ в Україну і загострення на Донбасі заявив, що сформує загін добровольців, який у разі повномасштабного вторгнення РФ зможуть відправити на східний рубіж.
  • 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • Російські розслідувачі з проєкту Conflict Intelligence Team (CIT) знайшли у Воронезькій області неподалік від українського кордону новий величезний польовий табір армії РФ. Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною від трьох до чотирьох кілометрів, яке повністю заставлено технікою.

Генштаб ЗСУ військова агресія РФ новини України Руслан Хомчак
Зараз ви переглядаєте новину «Генштаб екстрено звернувся до місцевої влади через агресію РФ». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозиціюЗеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води Телеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образіТелеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образі Шість доведених наукою переваг вівсянки і як зробити її поживною і смачноюШість доведених наукою переваг вівсянки і як зробити її поживною і смачною У Чехії показали копії паспортів Петрова і Боширова, з'явилася відповідь РФУ Чехії показали копії паспортів Петрова і Боширова, з'явилася відповідь РФ

Останні новини

08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
Реклама
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
Реклама
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
Реклама
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти