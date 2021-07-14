"Головний крок на шляху до миру" : в ОП розповіли про терміни проведення "нормандскького саміту"

Раніше Президент України заявив, що зустріч "нормандської четвірки" відкладається через позицію РФ.
Керівник Офісу президент України Андрій Єрмак заявив, що саміт лідерів країн "нормандського формату" - Україна, Німеччина, Франція і РФ цілком реально може відбутися найближчим часом.
Про це він написав у Facebook після візиту Глави Української Держави Володимира Зеленського до Німеччини.
"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру, і сьогодні Берлін, Париж і Київ повинні говорити одним голосом", - заявив Єрмак.
За його словами, головним механізмом досягнення миру має стати проект "ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", який підготувала Німеччина і Франція. Україна його підтримала.
"Наступним кроком має стати саміт "нормандської четвірки", який відбудеться найближчим часом", - зазначив глава ОП.
Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відкладається через Росію, яка не погоджує так звані "кластери" з реалізації Мінська.
Нормандські переговори - про що раніше писав Главред:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін в ході відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном обговорив майбутній саміт.
- Після цього прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки-президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього необхідно виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.
- 20 квітня глава офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.
- 26 квітня голова офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.