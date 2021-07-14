"Головний крок на шляху до миру" : в ОП розповіли про терміни проведення "нормандскького саміту"

"Нормандський саміт" відбудеться найближчим часом / прес-служба ОП

Керівник Офісу президент України Андрій Єрмак заявив, що саміт лідерів країн "нормандського формату" - Україна, Німеччина, Франція і РФ цілком реально може відбутися найближчим часом.

Про це він написав у Facebook після візиту Глави Української Держави Володимира Зеленського до Німеччини.

"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру, і сьогодні Берлін, Париж і Київ повинні говорити одним голосом", - заявив Єрмак.

За його словами, головним механізмом досягнення миру має стати проект "ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", який підготувала Німеччина і Франція. Україна його підтримала.

"Наступним кроком має стати саміт "нормандської четвірки", який відбудеться найближчим часом", - зазначив глава ОП.

Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відкладається через Росію, яка не погоджує так звані "кластери" з реалізації Мінська.

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