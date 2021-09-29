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Держдеп США звинуватив Росію в зриві щорічної наради ОБСЄ з прав людини

29 вересня 2021, 10:07

За словами Блінкена, російська влада заблокувала розгляд ситуації зі становищем, що погіршується, в цій галузі.

Ентоні Блінкен
Росія зірвала нараду ОБСЄ в Польщі, - Блінкен / Reuters

РФ зірвала щорічну нараду ОБСЄ з питань реалізації людського виміру, яка мала пройти у Варшаві 27 вересня. У Держдепі США вважають, що таким чином Москва хотіла заблокувати перевірку погіршення стану прав людини.

"Нарада ОБСЄ з людського виміру до 2021 року (HDIM) не відбулася через рішення уряду Росії заблокувати цю нараду", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає пресслужба Держдепу.

За словами Блінкена, російська влада заблокувала розгляд ситуації з погіршенням становища в цій області. Глава Держдепу також запевнив, що США продовжать закликати Росію виконувати взяті на неї зобов'язання, зокрема що стосуються захисту основних прав і свобод та проведення "вільних і справедливих виборів".

"Сполучені Штати не залишать без уваги порушення прав людини. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зосередити весь спектр проблем, пов’язаних з правами людини, у всьому регіоні ОБСЄ, і ми будемо працювати із союзниками та партнерами, щоб відстоювати принцип всеосяжного щорічного огляду людського виміру за участі громадянського суспільства", – пообіцяли в Держдепі.

Раніше повідомлялося, що Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ в пунктах пропуску "Гуково" й "Донецьк" на кордоні з Україною, які розташовані на ділянці з окупованими територіями Донбасу. Нинішній мандат діє до 30 вересня 2021 року.

У МЗС України вважають, що створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

viber
ОБСЄ Ентоні Блінкен Держдепартамент США
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