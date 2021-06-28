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У Держдепі США відверто оцінили шанси екстрадиції Фірташа

28 червня 2021, 23:11

Австрія - це країна з верховенством права, і вони мають певні правові процедури.

Дмитро Фірташ
У США висловилися з приводу справи Фірташа / Reuters

Позиція США щодо екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа не змінилася-Штати очікують завершення правових процедур в Австрії, повідомив у коментарі українській службі Голоси Америки заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент.

"Австрія - це країна з верховенством права, і вони мають певні правові процедури. Наша позиція залишається такою самою, як у 2014 році. Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес", - сказав чиновник.

На питання, які інструменти можуть використовувати США, аби домогтися екстрадиції, Кент додав, що в США працюють у цьому напрямку із австрійською владою.

"Оскільки ми поважаємо верховенство права в Австрії, вони й досі проходять через процес апеляцій у справі екстрадиції. Ми знаходимося в контакті з австрійцями, але це їхній процес і він має бути завершений", - сказав дипломат.

Раніше Главред писав про те, що Рада національної безпеки і оборони України 18 червня схвалила рішення про введення санкції проти низки фізичних і юридичних осіб. серед них виявилися бізнесмени Дмитро Фірташ і Павло Фукс.

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Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що санкції проти Фірташа введені через його участь у титановому бізнесі і поставках сировини, яка йде на потреби російських військових підприємств. За його словами, обмеження щодо Фукса введені через діяльність афілійованої з бізнесменом компанії Голден Деррік.

Адвокат Фірташа Ленні Девіс заявив, що Фірташ не згоден зі звинуваченнями на свою адресу і не був повідомлений про рішення РНБО.

Павло Фукс заперечує свою причетність до компанії Голден Деррік і має намір судитися з секретарем РНБО Даниловим.

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