"Готові обговорити будь-які питання, що хвилюють Україну": Єврокомісія проконсультує Київ щодо СП-2

Єврокомісія відповіла на ноту офіційного Києва / Фото twitter.com/MarosSefcovic

Європейська комісія готова проконсультувати Київ щодо подальшої реалізації проекту "Північний потік-2".

Як пише "Інтерфакс-Україна", про це агентству повідомили представники Єврокомісії у вівторок, 31 Серпня.

"Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою. Ми знаходимося в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, в тому числі, з питань енергетики і з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їх запит про консультації", - повідомляє ЗМІ.

У Єврокомісії зазначили, що Європейський Союз продовжує надавати Україні допомогу, якої та потребує через будівництво СП-2, який прямо загрожує безпеці країни.

"Ми як і раніше готові обговорити будь-які хвилюючі Україну питання", - уклали в Брюсселі.

Реклама

Нагадаємо, США і Німеччина 21 липня досягли домовленості по Північному потоку-2. Декларація Вашингтона і Берліна передбачає ряд обіцянок Україні, включаючи продовження договору на транзит російського газу через українську ГТС ще на 10 років. Якщо Росія розв'яже нову агресію проти України, Німеччина зобов'язується ввести санкції проти Москви і лобіювати аналогічне рішення на рівні Євросоюзу.

Наступного дня, 22 липня, Україна направила ноту Єврокомісії та Німеччини з проханням провести консультації щодо "Північного потоку-2". До такого рішення влада країни прийшла після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США. Україна стурбована тим, що реалізація СП-2 загрожує безпеці країни.

Північний потік-2 - про що раніше писав Главред: