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Кордони України - у повну бойову відповідність: в РНБО назвали новий наказ Зеленського

30 липня 2021, 20:41

Президент Зеленський поставив нове завдання під час виїзного засідання РНБО на Донбасі.

Зеленський
Зеленський доручив виконати наказ по кордонах вже найближчим часом / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський виступив з дорученням щодо приведення у бойову відповідність всіх державних кордонів. Мотиви такого рішення українського гаранта наразі не уточнюються.

Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час підсумкового брифінг у п'ятницю, 30 липня, президент поставив завдання виконати це доручення вже найближчим часом.

читайте такожЗаборона протестів, мінус камери і телефони: Зеленський зробив заяву щодо закону про нацспротив"Є завдання, яке поставив президент - найближчим часом привести у бойову відповідність всі наші кордони", - сказав Данілов.

Також він підкреслив, що у ході засідання РНБО з доповіддю щодо вироблення державної політики у сфері захисту державного кордону України з доповіддю виступав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Засідання РНБО на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 30 липня провів виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбулося у місті Краматорськ, Донецької області.

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На РНБО було прийнято рішення щодо впровадження санкцій проти трьох фізичних осіб – Олександра Арста, Валерія Фальковського та Олександра Студинця - за звинуваченням у контрабанді. Під обмеження також потрапила діяльність 24 компаній, пов'язаних з ними.

На засіданні Ради нацбезпеки, між іншим, була прийнята Стратегія зовнішньої політики України, яка передбачає інтеграцію держави до Євросоюзу і НАТО, а також протидію агресії Росії.

У рамках засідання РНБО також розглянули проблеми, пов'язані з підвищенням тарифів в Україні. Президент Зеленський виступив проти зростання тарифів на електроенергію для найбільш вразливих верств населення.

РНБО Володимир Зеленський новини України Олексій Данілов
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