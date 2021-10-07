Загрожує 20 років в'язниці: суд заочно заарештував втікача Януковича

Четвертому президенту України обрали запобіжний захід / УНІАН

Четвертого президента України Віктора Януковича, який втік до Росії, заочно заарештували у справі про присвоєння резиденції Межигір'я.

Такий запобіжний захід екс-президенту обрав Вищий антикорупційний суд (ВАКС). У справі також фігурує його син Олександр.

Суд над Януковичем

Клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі про присвоєння Межигір'я було подано наприкінці липня.

4 жовтня захист екс-президента клопотав про повернення детективу НАБУ клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу і закриття провадження у справі.

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Загрожує 20 років в'язниці

Дії екс-президента України та його сина кваліфіковані за ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Олександру Януковичу інкримінується також ч.5 Ст. 27 (пособництво) КК України.

Максимальне покарання за частинами цієї статті передбачає позбавлення волі на строк 8 і 12 років.