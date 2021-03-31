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Гризлов зробив заяву щодо Донбасу та звинуватив ЗСУ

31 березня 2021, 21:04

Росія звинувачує Україну в спробі "переписати" Мінські угоди.

Борис Гризлов
Україна ігнорує ініціативи ОРДЛО щодо Донбасу - Гризлов / УНІАН

Глава делегації РФ у ТКГ щодо Донбасу Борис Гризлов звинуватив Україну в невиконанні зобов'язань стосовно врегулювання конфлікту на сході країни. Він стверджує, що керівництво ЗСУ ще 8 місяців тому мало видати накази про припинення вогню на базі узгоджених 22 липня минулого року заходів щодо перемир'я в регіоні. Україна нібито намагається переписати Мінські угоди і ігнорує позицію ОРДЛО, сказав політик російським журналістам, повідомляє РИА Новости.

Російський представник стверджує, що ситуація з режимом безпеки на Донбасі не стала кращою. За його словами, ЗСУ мали ще в липні видати наказ про припинення вогню відповідно до домовленостей сторін.

"Керівництво Збройних сил України не заявило публічно, як мало зробити вже вісім місяців тому, про видання наказів про припинення вогню в повній відповідності з усіма узгодженими 22 липня 2020 року заходами щодо посилення перемир'я і з їх перерахуваннями", - сказав Гризлов.

У Росії вважають, що пропозицією щодо впровадження нового режиму перемир'я Україна нібито показала невиконання попередніх домовленостей. Київ ігнорує пропозиції представників бойовиків "ЛДНР" і намагається "переписати Мінські угоди".читайте такожПутін згоден зустрітися з Зеленським, але за однієї умови - Пєсков

"Однак сьогодні, пропонуючи заново прийняти заяву про режим припинення вогню, Україна фактично розписалася в невиконанні прийнятих раніше заходів щодо посилення режиму перемир'я. Пропозиції Донбасу щодо практичного врегулювання конфлікту, як і раніше, ігноруються. У Києві повинні зрозуміти, що ані в контактній групі, ані в "нормандському форматі" у жодного немає повноважень і компетенції переписувати Мінські угоди і без рішення Ради Безпеки ООН позбавляти Донбас власного мандата з врегулювання конфлікту", - підкреслив Гризлов.

Порушення режиму перемир'я на Донбасі

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