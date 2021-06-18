Хакерські атаки і вірус Petya: Україна завдала нового санкційного удару по Росії

Санкції набудуть чинності після затвердження рішення РНБО указом президента Зеленського / president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про санкції проти російських хакерів, які причетні до розробки і поширення вірусу Petya на території української держави. Обмеження схвалені проти 4 юридичних і 6 фізичних осіб. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.

Під час брифінгу за підсумками засідання РНБО він розповів про те, що прийнято рішення щодо санкцій проти осіб, які пов'язані з розробкою вірусу Petya і кібератаками в Україні. За версією влади, вони працюють з російськими спецслужбами.

"Рішенням РНБО застосували санкції щодо чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, афілійованих зі спецслужбами Російської Федерації. Вони причетні до розробки вірусу Petya. Вони його адміністрували і організовували кібератаки в Україні", - підкреслив Олексій Данилов.читайте також"Загроза безпеці України": у Раді розкрили ударний план РНБО щодо олігархів

Нагадаємо, 24 лютого у Раді національної безпеки і оборони України заявили, що Центру кібербезпеки вдалося запобігти кібератаці на електронну систему органів виконавчої влади. За типом подібна хакерська атака схоже на кібернапад на Solarwinds у США. В атаці на українські сервери Київ підозрює Росію.

Засідання РНБО 18 червня і санкції проти Фірташа і Фукса

Рада національної безпеки і оборони 18 червня провела нове засідання, за підсумками якого було прийнято рішення про санкції щодо двох бізнесменів - Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

За словами секретаря РНБО Данилова, санкції проти Фірташа обумовлені його участю в титановому бізнесі, поставка сировини якого йде на російські військові підприємства.

Санкції проти Фукса, уточнив Данилов, запускаються через отримання його компанією Голден Деррік ліцензії на видобуток корисних копалин в Україні в обхід законодавства.