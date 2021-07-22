"Хороший крок, але не без розбіжностей": Меркель оцінила угоду з США щодо Північного потоку-2

Німеччина допускає введення нових санкцій проти Росії, якщо статус України як країни-транзитера газу опиниться під загрозою.
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель називає домовленість між Німеччиною і США щодо запуску "Північного потоку-2" хорошим кроком, але визнає, що воно не вирішує всіх розбіжностей.
"Я думаю, що угода з адміністрацією США не закріплює розбіжність думок, але вона також не скасовує всі суперечності. Розбіжності залишаються, що ми бачили по реакціях вчора", – таку оцінку німецький лідер висловила на брифінгу для преси 22 липня, повідомляє DW.
Канцлер ФРН підкреслила, що в разі необхідності на Росію можуть бути накладені нові санкції, якщо Кремль буде використовувати газопровід "Північний потік-2" для тиску на Київ, і статус України як транзитної країни опиниться під загрозою.
Крім цього, вона знову озвучила надії ФРН, що Росія не буде використовувати цей проєкт в якості "зброї". Тут, за словами Меркель, Росії довелося повірити на слово, але в разі недотримання цих зобов'язань "ми не є абсолютно беззахисними", додала Меркель.
Нагадаємо, в німецько-американських домовленостях щодо Північного потоку-2 прописані гарантії для України. Зокрема, передбачена готовність Німеччини приймати термінові рішення в тому випадку, якщо Росія буде використовувати газ як зброю проти інших країн, або ж піде на агресію проти Києва. У такому випадку Берлін повинен запустити санкції щодо Москви, а також виступити з ініціативою обмежень на рівні Євросоюзу.
Дивіться відео ТСН: про що домовилися Німеччина та США щодо СП-2
Будівництво Північного потоку-2 - про що повідомлялося раніше:
- На початку червня під час зустрічі з делегацією США президент Володимир Зеленський закликав Америку і Євросоюз зупинити реалізацію проєкту Північний потік-2. Запуск російського трубопроводу, згідно з офіційною позицією Києва, несе загрозу національній безпеці України.
- Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет попереджав Росію про те, що якщо Москва використовуватиме СП-2 у якості зброї проти України, то Європа відключить російський газопровід.
- Глава Нафтогазу Юрій Вітренко стверджував, що Газпром вже шантажує Європу газовим питанням. За його словами, росіяни спеціально знизили обсяги прокачування газу шляхом української ГТС, щоб поставити ЄС перед вибором: або схвалення Північного потоку-2, або проблеми з постачанням газу транзитом через Україну.
- Український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що Німеччина може відкласти запуск СП-2 на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером ФРН стане представник Партії зелених.