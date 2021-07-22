"Хороший крок, але не без розбіжностей": Меркель оцінила угоду з США щодо Північного потоку-2

Меркель прокоментувала договір щодо СП-2 / УНІАН

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель називає домовленість між Німеччиною і США щодо запуску "Північного потоку-2" хорошим кроком, але визнає, що воно не вирішує всіх розбіжностей.

"Я думаю, що угода з адміністрацією США не закріплює розбіжність думок, але вона також не скасовує всі суперечності. Розбіжності залишаються, що ми бачили по реакціях вчора", – таку оцінку німецький лідер висловила на брифінгу для преси 22 липня, повідомляє DW.

Канцлер ФРН підкреслила, що в разі необхідності на Росію можуть бути накладені нові санкції, якщо Кремль буде використовувати газопровід "Північний потік-2" для тиску на Київ, і статус України як транзитної країни опиниться під загрозою.

Крім цього, вона знову озвучила надії ФРН, що Росія не буде використовувати цей проєкт в якості "зброї". Тут, за словами Меркель, Росії довелося повірити на слово, але в разі недотримання цих зобов'язань "ми не є абсолютно беззахисними", додала Меркель.

Нагадаємо, в німецько-американських домовленостях щодо Північного потоку-2 прописані гарантії для України. Зокрема, передбачена готовність Німеччини приймати термінові рішення в тому випадку, якщо Росія буде використовувати газ як зброю проти інших країн, або ж піде на агресію проти Києва. У такому випадку Берлін повинен запустити санкції щодо Москви, а також виступити з ініціативою обмежень на рівні Євросоюзу.

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