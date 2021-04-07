"Хоч би ларьок поставили": Тищенко попався на дивному листуванні

Микола Тищенко / УНІАН

Народний депутат з фракції Слуга народу (політична сила президента Володимира Зеленського) Микола Тищенко попався у залі засідань на дивному листуванні. Фотодокази опублікував Telegram-канал Через плече.

"Ось я тут подумав! А ви все сидите і не вирішуєте питання ? Хоч би ларьок поставили, станцію яку-небудь? Ви думаєте влада дають навічно?",- вибухнув повчаннями для своїх співрозмовників Тищенко в робочому чаті KYIV TEAM.

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Словесна перепалка Арахамії і Тищенка в Раді: