"Хоч би ларьок поставили": Тищенко попався на дивному листуванні

Нардеп Микола Тищенко (у минулому - відомий ресторатор) взяв і раптово вистрілив повчаннями для своїх співрозмовників у робочому чаті KYIV TEAM.
Народний депутат з фракції Слуга народу (політична сила президента Володимира Зеленського) Микола Тищенко попався у залі засідань на дивному листуванні. Фотодокази опублікував Telegram-канал Через плече.
"Ось я тут подумав! А ви все сидите і не вирішуєте питання ? Хоч би ларьок поставили, станцію яку-небудь? Ви думаєте влада дають навічно?",- вибухнув повчаннями для своїх співрозмовників Тищенко в робочому чаті KYIV TEAM.
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Словесна перепалка Арахамії і Тищенка в Раді:
- Восени минулого року сталася словесна перепалка між головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією та нардепом Миколою Тищенком.
- Депутати з'ясовували, чому було провалено голосування за законопроект № 4100, яке передбачало внесення змін до Бюджетного кодексу. Раді не вистачило одного голосу" за " - проголосували 225 з 226 нардепів.
- Після провального голосування Тищенко підійшов до президії Ради, де також знаходився Арахамія, І сказав Разумкову, що дві людини не встигли на голосування.
- "На роботу треба ходити, Коля", - сказав Арахамія у відповідь Тищенко.
Автор: Дмитро Відоменко